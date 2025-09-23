https://ria.ru/20250923/polet-2043655551.html
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 23.09.2025
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T06:25:00+03:00
2025-09-23T06:25:00+03:00
2025-09-23T06:25:00+03:00
самара
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:365:2993:2048_1920x0_80_0_0_f509b99d527d7346cb53f48de0b7030d.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения в работе аэропорта были введены в 2.25 мск. "Аэропорт Самары ("Курумоч"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнил он. Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.
https://ria.ru/20250923/saratov-2043653902.html
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95630fa2ab63bcd22fd7d6a22c8014c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт)
Самара, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт)
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов