https://ria.ru/20250923/polet-2043655551.html

В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты

В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 23.09.2025

В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T06:25:00+03:00

2025-09-23T06:25:00+03:00

2025-09-23T06:25:00+03:00

самара

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

курумоч (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:365:2993:2048_1920x0_80_0_0_f509b99d527d7346cb53f48de0b7030d.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения в работе аэропорта были введены в 2.25 мск. "Аэропорт Самары ("Курумоч"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнил он. Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.

https://ria.ru/20250923/saratov-2043653902.html

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самара, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт)