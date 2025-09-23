Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/pogoda-2043663092.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 23.09.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 18 градусов, причем самые высокие температуры будут наблюдаться в утренние часы,... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T08:16:00+03:00
2025-09-23T08:16:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029256008_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_b750a33122b5fe5008701679c2d273fb.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 18 градусов, причем самые высокие температуры будут наблюдаться в утренние часы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня условия погоды в столичном регионе будут формироваться под влиянием, а затем и прохождением холодного атмосферного фронта с севера. В такой ситуации в Москве ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. По сравнению с вчерашним рекордным теплым днем температура понизится практически на 10 градусов. Днем в Москве плюс 16 - плюс 18, в Подмосковье плюс 13 - плюс 18 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что на юге и востоке области ожидается до плюс 19 - плюс 24 градусов. Причем самые высокие температуры в Москве будут наблюдаться в утренние часы, а в течение дня температура будет постепенно понижаться. "Ветер северо-западный четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру показания барометров вернутся норму, составив 747 миллиметров ртутного столба", - заключил синоптик.
https://ria.ru/20250916/pogoda-2042128751.html
https://ria.ru/20250904/pogoda-2039698922.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029256008_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0212ba0f5caf84d1833761b0fc3700c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Общество
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 18 градусов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 18 градусов, причем самые высокие температуры будут наблюдаться в утренние часы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня условия погоды в столичном регионе будут формироваться под влиянием, а затем и прохождением холодного атмосферного фронта с севера. В такой ситуации в Москве ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. По сравнению с вчерашним рекордным теплым днем температура понизится практически на 10 градусов. Днем в Москве плюс 16 - плюс 18, в Подмосковье плюс 13 - плюс 18 градусов", - рассказал Леус.
Москва - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Вильфанд рассказал, когда испортится погода в центре европейской России
16 сентября, 01:52
Синоптик отметил, что на юге и востоке области ожидается до плюс 19 - плюс 24 градусов. Причем самые высокие температуры в Москве будут наблюдаться в утренние часы, а в течение дня температура будет постепенно понижаться.
"Ветер северо-западный четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру показания барометров вернутся норму, составив 747 миллиметров ртутного столба", - заключил синоптик.
Прохожий на Садовническом мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Неприятные сюрпризы: какая погода ждет россиян в сентябре
4 сентября, 19:00
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала