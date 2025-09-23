Москвичам рассказали о погоде во вторник

https://ria.ru/20250923/pogoda-2043663092.html

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 18 градусов, причем самые высокие температуры будут наблюдаться в утренние часы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня условия погоды в столичном регионе будут формироваться под влиянием, а затем и прохождением холодного атмосферного фронта с севера. В такой ситуации в Москве ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. По сравнению с вчерашним рекордным теплым днем температура понизится практически на 10 градусов. Днем в Москве плюс 16 - плюс 18, в Подмосковье плюс 13 - плюс 18 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что на юге и востоке области ожидается до плюс 19 - плюс 24 градусов. Причем самые высокие температуры в Москве будут наблюдаться в утренние часы, а в течение дня температура будет постепенно понижаться. "Ветер северо-западный четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру показания барометров вернутся норму, составив 747 миллиметров ртутного столба", - заключил синоптик.

