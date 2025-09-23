https://ria.ru/20250923/podmoskove-2043791102.html
Почти 2 миллиона человек узнали свой ВИЧ-статус в Подмосковье
2025-09-23
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Почти 2 миллиона человек узнали свой ВИЧ-статус в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Так, жители региона могут бесплатно и анонимно пройти исследование на наличие ВИЧ-инфекции. Сделать это можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в мобильных комплексах в рамках выездных акций, которые регулярно проводит Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. "Чтобы обезопасить себя и своих близких, важно проходить тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Это быстро и анонимно, диагностика занимает не более 15 минут. С начала года в Подмосковье узнали свой ВИЧ-статус почти 2 миллиона человек", - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области находится по адресу: город Котельники, микрорайон Силикат, 41а.
