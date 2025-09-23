Рейтинг@Mail.ru
Воробьев вручил "Золотую звезду" Героя России семье погибшего бойца СВО
14:05 23.09.2025
Воробьев вручил "Золотую звезду" Героя России семье погибшего бойца СВО
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил "Золотую звезду" Героя России семье Алексея Стрижака, который погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. В церемонии также участвовали врио командующего войсками Московского военного округа Игорь Серицкий, военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов, боевые товарищи Стрижака. "По поручению президента мы вручаем "Золотую Звезду" Героя РФ Алексею Алексеевичу Стрижаку. Он героически погиб, защищая нашу страну, выполняя свой воинский долг. Мы все это понимаем, но так как чувствует его семья, как это переживают его сослуживцы, не переживает никто. В Московской области традиционно дислоцируется большое количество элитных подразделений, именных батальонов, воинских частей, дивизий. Мы со своей стороны понимаем, насколько важно быть рядом, поэтому стараемся, чтобы забота о героях и их семьях была заметна – и в рамках программы поддержки нашего президента, и в рамках наших региональных инициатив. Задача – сделать все, чтобы вы эту поддержку ощущали", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Стрижак служил разведчиком-снайпером в группе специального назначения. Был ранен, после лечения в госпитале вернулся на передовую. Награжден медалями "Участнику специальной военной операции" и "За боевые отличия". Звание Героя России получил за подвиг, который совершил в своем последнем бою. В составе группы Стрижак выдвинулся для организации наблюдательного поста и ведения разведки. Командир отделения, двигаясь первым, наступил на мину и получил тяжелое ранение. Алексей оказал первую медицинскую помощь, стал эвакуировать его. В этот момент противник начал обстрел из минометов и ствольной артиллерии, а также выпустил тяжелый беспилотник типа "Баба Яга". "Известны его последние слова, сказанные своему командиру отделения: "Извини, брат, я тебя не донес". Перед лицом смерти он не думал о своей жизни, а думал о жизни командира и близкого товарища. Алексей Алексеевич был настоящим воином, преемником славных традиций своих предшественников, тех, кто в разные исторические эпохи героически сражался за Родину, проявляя беспрерывную стойкость и мужество", - отметил Серицкий. На церемонии вручения награды присутствовали вдова Стрижака Александра, дочь Ольга, мать Наталья Викторовна и другие родственники.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил "Золотую звезду" Героя России семье Алексея Стрижака, который погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В церемонии также участвовали врио командующего войсками Московского военного округа Игорь Серицкий, военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов, боевые товарищи Стрижака.
"По поручению президента мы вручаем "Золотую Звезду" Героя РФ Алексею Алексеевичу Стрижаку. Он героически погиб, защищая нашу страну, выполняя свой воинский долг. Мы все это понимаем, но так как чувствует его семья, как это переживают его сослуживцы, не переживает никто. В Московской области традиционно дислоцируется большое количество элитных подразделений, именных батальонов, воинских частей, дивизий. Мы со своей стороны понимаем, насколько важно быть рядом, поэтому стараемся, чтобы забота о героях и их семьях была заметна – и в рамках программы поддержки нашего президента, и в рамках наших региональных инициатив. Задача – сделать все, чтобы вы эту поддержку ощущали", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Стрижак служил разведчиком-снайпером в группе специального назначения. Был ранен, после лечения в госпитале вернулся на передовую. Награжден медалями "Участнику специальной военной операции" и "За боевые отличия".
Звание Героя России получил за подвиг, который совершил в своем последнем бою. В составе группы Стрижак выдвинулся для организации наблюдательного поста и ведения разведки. Командир отделения, двигаясь первым, наступил на мину и получил тяжелое ранение. Алексей оказал первую медицинскую помощь, стал эвакуировать его. В этот момент противник начал обстрел из минометов и ствольной артиллерии, а также выпустил тяжелый беспилотник типа "Баба Яга".
"Известны его последние слова, сказанные своему командиру отделения: "Извини, брат, я тебя не донес". Перед лицом смерти он не думал о своей жизни, а думал о жизни командира и близкого товарища. Алексей Алексеевич был настоящим воином, преемником славных традиций своих предшественников, тех, кто в разные исторические эпохи героически сражался за Родину, проявляя беспрерывную стойкость и мужество", - отметил Серицкий.
На церемонии вручения награды присутствовали вдова Стрижака Александра, дочь Ольга, мать Наталья Викторовна и другие родственники.
