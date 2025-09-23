https://ria.ru/20250923/peskov-2043730472.html
Песков: Россия руководствуется международными правилами во время полетов
Песков: Россия руководствуется международными правилами во время полетов - РИА Новости, 23.09.2025
Песков: Россия руководствуется международными правилами во время полетов
При выполнении полетов Россия руководствуется международными правилами и не выходит за их рамки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:10:00+03:00
2025-09-23T13:10:00+03:00
2025-09-23T13:41:00+03:00
россия
дмитрий песков
в мире
радослав сикорский
польша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. При выполнении полетов Россия руководствуется международными правилами и не выходит за их рамки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на заседании Совбеза ООН заявил, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны."При выполнении всех полетов наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Сикорского.
https://ria.ru/20250921/nato-2043354120.html
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, в мире, радослав сикорский, польша, оон
Россия, Дмитрий Песков, В мире, Радослав Сикорский, Польша, ООН
Песков: Россия руководствуется международными правилами во время полетов
Песков: при выполнении полетов Россия руководствуется международными правилами