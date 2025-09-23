https://ria.ru/20250923/peskov-2043730472.html

Песков: Россия руководствуется международными правилами во время полетов

2025-09-23T13:10:00+03:00

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. При выполнении полетов Россия руководствуется международными правилами и не выходит за их рамки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на заседании Совбеза ООН заявил, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны."При выполнении всех полетов наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Сикорского.

россия, дмитрий песков, в мире, радослав сикорский, польша, оон