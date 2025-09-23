Полиция нашла мужчину, толкнувшего пенсионерку на переходе в Калуге

Рейтинг@Mail.ru
14:36 23.09.2025
происшествия
калуга
калужская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Полиция нашла мужчину, без причины толкнувшего пенсионерку с палочкой на пешеходном переходе в Калуге, правонарушитель извинился на камеру, сообщило УМВД по Калужской области во вторник. Издание "Калуга News" опубликовало видео, на котором мужчина, переходящий дорогу по пешеходному переходу, без причины толкает пенсионерку с палочкой. Увидев это, уже перешедшая дорогу женщина возвращается и с налету дает мужчине пинок. Затем она берет старушку под руку и помогает ей перейти на другую сторону улицы. УМВД сообщило в своем Telegram-канале, что в ходе мониторинга интернета сотрудники выявили публикацию, "автор которой сообщает о том, что на пешеходном переходе в районе улицы Плеханова в Калуге произошел инцидент с участием пожилой женщины". В ведомстве отметили, что по данному факту сообщений в полицию не поступало, но полиция занялась видео и устанавливает личности участников. "Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Калуге установлен 37-летний местный житель, толкнувший пожилую женщину на пешеходном переходе в районе улицы Плеханова. В настоящее время гражданин доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении. УМВД опубликовало короткое видео, в котором мужчина просит прощения у жителей Калуги за свой поступок.
происшествия, калуга, калужская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калуга, Калужская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
© РИА Новости / Марина ЛысцеваЗнак пешеходного перехода
Знак пешеходного перехода - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Марина Лысцева
Знак пешеходного перехода. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Полиция нашла мужчину, без причины толкнувшего пенсионерку с палочкой на пешеходном переходе в Калуге, правонарушитель извинился на камеру, сообщило УМВД по Калужской области во вторник.
Издание "Калуга News" опубликовало видео, на котором мужчина, переходящий дорогу по пешеходному переходу, без причины толкает пенсионерку с палочкой. Увидев это, уже перешедшая дорогу женщина возвращается и с налету дает мужчине пинок. Затем она берет старушку под руку и помогает ей перейти на другую сторону улицы.
УМВД сообщило в своем Telegram-канале, что в ходе мониторинга интернета сотрудники выявили публикацию, "автор которой сообщает о том, что на пешеходном переходе в районе улицы Плеханова в Калуге произошел инцидент с участием пожилой женщины". В ведомстве отметили, что по данному факту сообщений в полицию не поступало, но полиция занялась видео и устанавливает личности участников.
"Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Калуге установлен 37-летний местный житель, толкнувший пожилую женщину на пешеходном переходе в районе улицы Плеханова. В настоящее время гражданин доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.
УМВД опубликовало короткое видео, в котором мужчина просит прощения у жителей Калуги за свой поступок.
