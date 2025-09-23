https://ria.ru/20250923/peshekhod-2043754857.html

Полиция нашла мужчину, толкнувшего пенсионерку на переходе в Калуге

2025-09-23T14:36:00+03:00

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Полиция нашла мужчину, без причины толкнувшего пенсионерку с палочкой на пешеходном переходе в Калуге, правонарушитель извинился на камеру, сообщило УМВД по Калужской области во вторник. Издание "Калуга News" опубликовало видео, на котором мужчина, переходящий дорогу по пешеходному переходу, без причины толкает пенсионерку с палочкой. Увидев это, уже перешедшая дорогу женщина возвращается и с налету дает мужчине пинок. Затем она берет старушку под руку и помогает ей перейти на другую сторону улицы. УМВД сообщило в своем Telegram-канале, что в ходе мониторинга интернета сотрудники выявили публикацию, "автор которой сообщает о том, что на пешеходном переходе в районе улицы Плеханова в Калуге произошел инцидент с участием пожилой женщины". В ведомстве отметили, что по данному факту сообщений в полицию не поступало, но полиция занялась видео и устанавливает личности участников. "Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Калуге установлен 37-летний местный житель, толкнувший пожилую женщину на пешеходном переходе в районе улицы Плеханова. В настоящее время гражданин доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении. УМВД опубликовало короткое видео, в котором мужчина просит прощения у жителей Калуги за свой поступок.

