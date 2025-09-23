https://ria.ru/20250923/pereezd-2043836343.html
Жильцы аварийного жилья из Вознесенья переедут в новый дом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Более 300 жильцов из 28 аварийных домов из поселка Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области готовятся к переезду в новый многоквартирный дом, построенный в рамках нацпректа "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба правительства региона. "В Вознесенье 316 жителей из 28 аварийных домов готовятся принимать жилье в новостройке, возведенной по программе расселения Нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Разрешение на ввод в эксплуатацию выдал региональный госстройнадзор", - сообщает пресс-служба. Как отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский, с 2019 года новые квартиры получили почти 15 тысяч жителей области, и только в этом году - ещё около двух тысяч счастливых новоселов. "Когда говорим о переселении, чаще всего вспоминаем цифры и метры. Но за каждой такой квартирой стоит конкретная семья, которая уезжает из старого аварийного дома и начинает жить в других условиях. В Вознесенье это больше трёхсот человек, и для них этот дом станет настоящим обновлением жизни. Это показывает, что программа не на бумаге, а реально меняет жизнь людей", - сказал Барановский. Новый пятиэтажный дом в поселке Вознесенье рассчитан на 120 квартир с полной чистовой отделкой, это позволит новым жильцам сразу заехать в квартиры. На придомовой территории обустроены площадки для отдыха и парковочные места, предусмотрены подъёмные устройства для маломобильных граждан. В пресс-службе правительства Ленобласти уточнили, на строительство дома и расселение жильцов аварийных домов в Вознесенье направлено 672,8 миллиона рублей, из которых более 637 миллионов — средства областного бюджета.
