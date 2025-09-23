https://ria.ru/20250923/pereezd-2043776128.html
Семейная пара из США получила разрешение на временное проживание в России
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Семейная пара из США получила разрешение на временное проживание в России, супруги приняли христианство и активно помогают храму в Томске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным Волк, муж с женой прибыли в Томск в мае и обратились в миграционную службу с соответствующим заявлением. Рассмотрев документы, полицейские приняли положительное решение. Гражданин США Брайан Кит Маттисс выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за возможность быть частью российского сообщества, отметила представитель МВД. "Вместе со своей женой Бет Эллен он (Маттисс - ред.) получил разрешение на временное проживание в Российской Федерации", - написала Волк в Telegram-канале. Помимо приверженности традиционным ценностям и желания интегрироваться в российское общество, важную роль в процессе адаптации семьи сыграла их духовная жизнь. По прибытии в Россию супруги приняли христианство и теперь активно участвуют в жизни религиозной общины, оказывая помощь одному из храмов Томска.
