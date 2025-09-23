Рейтинг@Mail.ru
Семейная пара из США получила разрешение на временное проживание в России
15:59 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/pereezd-2043776128.html
Семейная пара из США получила разрешение на временное проживание в России
Семейная пара из США получила разрешение на временное проживание в России - РИА Новости, 23.09.2025
Семейная пара из США получила разрешение на временное проживание в России
Семейная пара из США получила разрешение на временное проживание в России, супруги приняли христианство и активно помогают храму в Томске, сообщила... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T15:59:00+03:00
2025-09-23T15:59:00+03:00
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Семейная пара из США получила разрешение на временное проживание в России, супруги приняли христианство и активно помогают храму в Томске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным Волк, муж с женой прибыли в Томск в мае и обратились в миграционную службу с соответствующим заявлением. Рассмотрев документы, полицейские приняли положительное решение. Гражданин США Брайан Кит Маттисс выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за возможность быть частью российского сообщества, отметила представитель МВД. "Вместе со своей женой Бет Эллен он (Маттисс - ред.) получил разрешение на временное проживание в Российской Федерации", - написала Волк в Telegram-канале. Помимо приверженности традиционным ценностям и желания интегрироваться в российское общество, важную роль в процессе адаптации семьи сыграла их духовная жизнь. По прибытии в Россию супруги приняли христианство и теперь активно участвуют в жизни религиозной общины, оказывая помощь одному из храмов Томска.
Семейная пара из США получила разрешение на временное проживание в России

Американцы Маттисс и Эллен получили разрешение на временное проживание в России

© МВД РоссииГраждане США Брайан Кит Маттисс и Бет Эллен получили разрешение на временное проживание в России. Кадр видео
Граждане США Брайан Кит Маттисс и Бет Эллен получили разрешение на временное проживание в России. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© МВД России
Граждане США Брайан Кит Маттисс и Бет Эллен получили разрешение на временное проживание в России. Кадр видео
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Семейная пара из США получила разрешение на временное проживание в России, супруги приняли христианство и активно помогают храму в Томске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным Волк, муж с женой прибыли в Томск в мае и обратились в миграционную службу с соответствующим заявлением. Рассмотрев документы, полицейские приняли положительное решение.
Экс-помощница Байдена сделала заявление после получения гражданства России
Экс-помощница Байдена сделала заявление после получения гражданства России
04:46
Гражданин США Брайан Кит Маттисс выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за возможность быть частью российского сообщества, отметила представитель МВД.
"Вместе со своей женой Бет Эллен он (Маттисс - ред.) получил разрешение на временное проживание в Российской Федерации", - написала Волк в Telegram-канале.
Помимо приверженности традиционным ценностям и желания интегрироваться в российское общество, важную роль в процессе адаптации семьи сыграла их духовная жизнь. По прибытии в Россию супруги приняли христианство и теперь активно участвуют в жизни религиозной общины, оказывая помощь одному из храмов Томска.
Американцу, который помог освободить Курахово, вручили российский паспорт
15 июля, 10:46
Американцу, который помог освободить Курахово, вручили российский паспорт
15 июля, 10:46
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
