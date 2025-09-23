https://ria.ru/20250923/perechen-2043802041.html

Осужденного экс-сотрудника ЗАЭС внесли в перечень террористов

Экс-сотрудник Запорожской АЭС, осужденный за подготовку теракта, внесен в России в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Экс-сотрудник Запорожской АЭС, осужденный за подготовку теракта, внесен в России в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Потынг* Сергей Георгиевич, 18.04.1992 года рождения, город Энергодар Запорожской области Украины", - говорится в перечне.По данным следствия, Потынг*, вступив в террористическое сообщество, созданное сотрудниками военной разведки Украины, в мае 2023 года собирал и передавал куратору данные об автомобилях, имеющих доступ на территорию ЗАЭС, чтобы потом совершить там теракт для максимального ущерба "вплоть до причинения смерти сотрудникам МАГАТЭ, присутствующим на ЗАЭС".Для этого Потынг* забрал из тайника взрывчатку с тротилом массой до одного килограмма, которую потом установил на днище автомобиля, на который ему указал сотрудник ГУР минобороны Украины. Однако владелец автомобиля обнаружил взрывное устройство, и его обезвредили.В декабре 2023 года Потынга* задержали. Южный окружной военный суд в марте 2025 года приговорил его к 18 годам лишения свободы.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Новости

