https://ria.ru/20250923/perechen-2043802041.html
Осужденного экс-сотрудника ЗАЭС внесли в перечень террористов
Осужденного экс-сотрудника ЗАЭС внесли в перечень террористов - РИА Новости, 23.09.2025
Осужденного экс-сотрудника ЗАЭС внесли в перечень террористов
Экс-сотрудник Запорожской АЭС, осужденный за подготовку теракта, внесен в России в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T17:28:00+03:00
2025-09-23T17:28:00+03:00
2025-09-23T20:00:00+03:00
запорожская аэс
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
общество
энергодар
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027884866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_079fe1482460e1676db394043fdbea0a.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Экс-сотрудник Запорожской АЭС, осужденный за подготовку теракта, внесен в России в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Потынг* Сергей Георгиевич, 18.04.1992 года рождения, город Энергодар Запорожской области Украины", - говорится в перечне.По данным следствия, Потынг*, вступив в террористическое сообщество, созданное сотрудниками военной разведки Украины, в мае 2023 года собирал и передавал куратору данные об автомобилях, имеющих доступ на территорию ЗАЭС, чтобы потом совершить там теракт для максимального ущерба "вплоть до причинения смерти сотрудникам МАГАТЭ, присутствующим на ЗАЭС".Для этого Потынг* забрал из тайника взрывчатку с тротилом массой до одного килограмма, которую потом установил на днище автомобиля, на который ему указал сотрудник ГУР минобороны Украины. Однако владелец автомобиля обнаружил взрывное устройство, и его обезвредили.В декабре 2023 года Потынга* задержали. Южный окружной военный суд в марте 2025 года приговорил его к 18 годам лишения свободы.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20250923/ivanovo-2043842377.html
https://ria.ru/20250922/podrostok-2043457744.html
россия
энергодар
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027884866_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9e37a0acd728f85b73ad704ebda59012.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, общество, энергодар, запорожская область
Запорожская АЭС, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Общество, Энергодар, Запорожская область
Осужденного экс-сотрудника ЗАЭС внесли в перечень террористов
Осужденного экс-сотрудника ЗАЭС Потынга внесли в перечень террористов