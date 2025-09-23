Рейтинг@Mail.ru
Пассажир рейса Уфа — Иркутск умер при посадке на самолет - РИА Новости, 23.09.2025
10:22 23.09.2025
Пассажир рейса Уфа — Иркутск умер при посадке на самолет
происшествия
уфа
иркутск
УФА, 23 сен - РИА Новости. Пассажир авиарейса Уфа-Иркутск потерял сознание при посадке в уфимском аэропорту, реанимационные мероприятия не помогли, он скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Уфы. По данным пресс-службы, инцидент произошёл в ночь на вторник во время посадки с пассажиром авиарейса Уфа-Иркутск, который выполняет авиакомпания Nordstar. "Внезапная потеря сознания. Были начаты реанимационные мероприятия на месте. В 00.52 констатирована биологическая смерть. Выдана справка отстранения от полета. Необходимая медицинская помощь была оказана в полном объеме", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе аэропорта вылета.
уфа
иркутск
происшествия, уфа, иркутск
Происшествия, Уфа, Иркутск
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 23 сен - РИА Новости. Пассажир авиарейса Уфа-Иркутск потерял сознание при посадке в уфимском аэропорту, реанимационные мероприятия не помогли, он скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Уфы.
По данным пресс-службы, инцидент произошёл в ночь на вторник во время посадки с пассажиром авиарейса Уфа-Иркутск, который выполняет авиакомпания Nordstar.
"Внезапная потеря сознания. Были начаты реанимационные мероприятия на месте. В 00.52 констатирована биологическая смерть. Выдана справка отстранения от полета. Необходимая медицинская помощь была оказана в полном объеме", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе аэропорта вылета.
ПроисшествияУфаИркутск
 
 
