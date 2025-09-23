Рейтинг@Mail.ru
Пасечник отметил усилия ВС России по контролю ситуации в ЛНР - РИА Новости, 23.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 23.09.2025 (обновлено: 14:05 23.09.2025)
Пасечник отметил усилия ВС России по контролю ситуации в ЛНР
Пасечник отметил усилия ВС России по контролю ситуации в ЛНР
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Благодаря усилиям Вооруженных сил РФ, которые выполняют задачи на территории ЛНР, ситуация в регионе достаточно контролируемая, доложил глава республики Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, обстановка на территории ЛНР остается сложной и напряженной."И, к большому сожалению, конечно, это не может отражаться на нашей ситуации в целом. Но усилия наших ребят, Вооруженных сил нашей страны, усилия силовиков, которые выполняют свои задачи на территории республики, в общем-то, ситуация достаточно контролируемая, позволяет нам сегодня выполнять те задачи, которые нам ставите вы, наше правительство, наши жители. Ну и, конечно же, те задачи, которые нам диктует время", - сказал Пасечник.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Благодаря усилиям Вооруженных сил РФ, которые выполняют задачи на территории ЛНР, ситуация в регионе достаточно контролируемая, доложил глава республики Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, обстановка на территории ЛНР остается сложной и напряженной.
"И, к большому сожалению, конечно, это не может отражаться на нашей ситуации в целом. Но усилия наших ребят, Вооруженных сил нашей страны, усилия силовиков, которые выполняют свои задачи на территории республики, в общем-то, ситуация достаточно контролируемая, позволяет нам сегодня выполнять те задачи, которые нам ставите вы, наше правительство, наши жители. Ну и, конечно же, те задачи, которые нам диктует время", - сказал Пасечник.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Путин обсудит с главой ЛНР экономическую ситуацию в регионе
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВладимир Путин — президент РоссииБезопасность
 
 
