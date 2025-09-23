https://ria.ru/20250923/pasechnik-2043743245.html

Пасечник отметил усилия ВС России по контролю ситуации в ЛНР

Пасечник отметил усилия ВС России по контролю ситуации в ЛНР - РИА Новости, 23.09.2025

Пасечник отметил усилия ВС России по контролю ситуации в ЛНР

Благодаря усилиям Вооруженных сил РФ, которые выполняют задачи на территории ЛНР, ситуация в регионе достаточно контролируемая, доложил глава республики Леонид... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T13:52:00+03:00

2025-09-23T13:52:00+03:00

2025-09-23T14:05:00+03:00

россия

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

леонид пасечник

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004676909_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_4be98661c32a98d0922db94cebb2946c.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Благодаря усилиям Вооруженных сил РФ, которые выполняют задачи на территории ЛНР, ситуация в регионе достаточно контролируемая, доложил глава республики Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, обстановка на территории ЛНР остается сложной и напряженной."И, к большому сожалению, конечно, это не может отражаться на нашей ситуации в целом. Но усилия наших ребят, Вооруженных сил нашей страны, усилия силовиков, которые выполняют свои задачи на территории республики, в общем-то, ситуация достаточно контролируемая, позволяет нам сегодня выполнять те задачи, которые нам ставите вы, наше правительство, наши жители. Ну и, конечно же, те задачи, которые нам диктует время", - сказал Пасечник.

https://ria.ru/20250923/putin-2043746673.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, леонид пасечник, владимир путин, безопасность