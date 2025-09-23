https://ria.ru/20250923/pasechnik-2043743245.html
Пасечник отметил усилия ВС России по контролю ситуации в ЛНР
Пасечник отметил усилия ВС России по контролю ситуации в ЛНР
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Благодаря усилиям Вооруженных сил РФ, которые выполняют задачи на территории ЛНР, ситуация в регионе достаточно контролируемая, доложил глава республики Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, обстановка на территории ЛНР остается сложной и напряженной."И, к большому сожалению, конечно, это не может отражаться на нашей ситуации в целом. Но усилия наших ребят, Вооруженных сил нашей страны, усилия силовиков, которые выполняют свои задачи на территории республики, в общем-то, ситуация достаточно контролируемая, позволяет нам сегодня выполнять те задачи, которые нам ставите вы, наше правительство, наши жители. Ну и, конечно же, те задачи, которые нам диктует время", - сказал Пасечник.
