Последствия видны из космоса: что обнаружили ученые у берегов Панамы

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Ученых из Смитсоновского института тропических исследований сильно встревожили данные из Латинской Америки: впервые за всю историю наблюдений практически прекратился ежегодный апвеллинг в Панамском заливе. Чем это может грозить всему миру — в материале РИА Новости.Что такое апвеллингАпвеллинг — подъем глубинных вод океана к поверхности. Причем речь идет о холодных и богатых питательными веществами потоках. Тем самым они защищают уязвимые коралловые рифы и способствуют бурному развитию многих форм океанической флоры и фауны.Нарушение этого важнейшего годового цикла может, по мнению экологов, привести к "потенциально масштабным" последствиям.Доктор Аарон О'Ди из Смитсоновского института тропических исследований рассказал: "Более 95 процентов морской биомассы Панамы поступает из Тихого океана благодаря апвеллингу. Без этого мы, скорее всего, столкнемся с разрушением пищевых цепочек, сокращением рыбных запасов и усилением теплового стресса у коралловых рифов".Такого не наблюдалось сорок летПодъем глубинных вод океана к поверхности, пик которого приходится на период с января по апрель, — важная часть океанических экосистем Центральной Америки.По мере возникающей циркуляции течения холодная вода из глубин поднимается на поверхность, что приводит к резкому снижению температуры. Во время процесса температура поверхности моря обычно опускается до 19 градусов, а в некоторых местах даже до 14,9 градуса. Однако в этом году она не опускалась ниже 25 градусов до 4 марта, то есть на 42 дня позже обычного.Получается, что в 2025-м прохладный период был на 82 процента короче и длился всего 12 дней. Минимальная температура составляла только 23,3 градуса. И это верный признак того, что течение, выносящее холодную воду на поверхность, впервые за многие годы не сработало.Последствия видны из космосаДля анализа ситуации исследователи начали использовать спутниковые данные. Они хотели понять, как сильно эта катастрофа повлияла на морскую экосистему.Обычно приток богатой питательными веществами воды из глубины вызывает настолько масштабный рост водорослей и планктона, что его хорошо видно из космоса. Но в этом году все было иначе.Последствия колоссальные: ученые прогнозируют массовое вымирание рыб, питающихся водорослями. Это, в свою очередь, ударит по рыболовной отрасли.Важные последствия могут быть и для туризма: охлаждение морской воды создает комфортные условия для отдыха на пляжах тихоокеанского побережья Панамы в летний сезон.Во всем виноват ветерКлючевую роль в процессе апвеллинга играет ветер. Он, по мнению ученых, и стал причиной произошедших изменений, о чем исследователи написали в статье в журнале PNAS.Сбой произошел из-за "резкого сокращения" северных ветров: их стало на 74 процента меньше. Продолжительность же оставшихся очень сильно сократилась."Когда подул ветер, его было недостаточно, чтобы запустить процесс апвеллинга", — говорит доктор О’Ди.Ученые опасаются, что эти изменения также могут быть частью более масштабных сдвигов в глобальных погодных условиях, вызванных изменением климата. И Панама, возможно, — лишь первое звено цепочки катастроф.

