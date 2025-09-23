Рейтинг@Mail.ru
Суд Франции обязал мэрию города ежедневно платить штраф за флаг Палестины
16:15 23.09.2025
Суд Франции обязал мэрию города ежедневно платить штраф за флаг Палестины
Суд Франции обязал мэрию города ежедневно платить штраф за флаг Палестины - РИА Новости, 23.09.2025
Суд Франции обязал мэрию города ежедневно платить штраф за флаг Палестины
Суд во Франции обязал мэрию города Малакофф в столичном регионе ежедневно выплачивать штраф в размере 150 евро, пока с ее здания не спустят флаг Государства... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T16:15:00+03:00
2025-09-23T16:15:00+03:00
в мире
франция
палестина
израиль
эммануэль макрон
оон
генеральная ассамблея оон
хамас
ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости. Суд во Франции обязал мэрию города Малакофф в столичном регионе ежедневно выплачивать штраф в размере 150 евро, пока с ее здания не спустят флаг Государства Палестина, сообщает во вторник телеканал BFMTV. Ранее лидер Социалистической партии Франции Оливье Фор призвал вывесить над мэриями флаги Палестины после того, как Париж официально признает ее 22 сентября. Этому призыву последовали мэрии около 100 городов. В МВД выступили против таких действий и потребовали от глав регионов и департаментов обращаться в суд, если городские власти будут отказываться снять флаги. "Административный суд Сержи-Понтуаз наложил на мэрию города Малакофф ежедневный штраф в размере 150 евро, пока со здания мэрии не снимут палестинский флаг", - сообщает телеканал. По информации BFMTV, это уже не первый случай судебных разбирательств из-за палестинского флага на мэрии Малакоффа. Сам флаг Палестины вывесили еще в пятницу, до официального признания государства со стороны Франции, а в субботу префект департамента, в состав которого входит город, обратился в суд с требованием снять его. Суд потребовал от мэрии выполнить требование без наложения штрафа, однако мэр Малакоффа отказалась это сделать, уточняет телеканал. Префект после этого вновь обратился в суд с требованием наложить на мэрию каждодневный штраф в размере 5 тысяч евро, однако суд сократил его размер до 150 евро, передает BFMTV. По информации телеканала, штраф будет взиматься за каждый день, начиная от понедельника, а мэр Малакоффа, в свою очередь, пообещала подать жалобу на судебное решение в Государственный совет Франции, чтобы защитить принцип свободного и демократического выражения мнений. Франция в воскресенье в преддверии Генассамблеи ООН объявила о признании Государства Палестина. Это сделали также власти Великобритании, Австралии, Канады, Португалии, Бельгии и Люксембурга. Эти заявления были встречены неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посольство в Палестине будет открыто только после того, как будет выполнено условие по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. По данным властей Израиля, в секторе Газа удерживаются 48 заложников, 20 из которых считаются живыми. Палестину до 22 сентября признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
франция
палестина
израиль
Новости
в мире, франция, палестина, израиль, эммануэль макрон, оон, генеральная ассамблея оон, хамас
В мире, Франция, Палестина, Израиль, Эммануэль Макрон, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, ХАМАС
Суд Франции обязал мэрию города ежедневно платить штраф за флаг Палестины

BFMTV: суд обязал мэрию Малакоффа ежедневно платить 150 евро за флаг Палестины

Палестинский флаг
Палестинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Палестинский флаг. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости. Суд во Франции обязал мэрию города Малакофф в столичном регионе ежедневно выплачивать штраф в размере 150 евро, пока с ее здания не спустят флаг Государства Палестина, сообщает во вторник телеканал BFMTV.
Ранее лидер Социалистической партии Франции Оливье Фор призвал вывесить над мэриями флаги Палестины после того, как Париж официально признает ее 22 сентября. Этому призыву последовали мэрии около 100 городов. В МВД выступили против таких действий и потребовали от глав регионов и департаментов обращаться в суд, если городские власти будут отказываться снять флаги.
"Административный суд Сержи-Понтуаз наложил на мэрию города Малакофф ежедневный штраф в размере 150 евро, пока со здания мэрии не снимут палестинский флаг", - сообщает телеканал.
По информации BFMTV, это уже не первый случай судебных разбирательств из-за палестинского флага на мэрии Малакоффа. Сам флаг Палестины вывесили еще в пятницу, до официального признания государства со стороны Франции, а в субботу префект департамента, в состав которого входит город, обратился в суд с требованием снять его. Суд потребовал от мэрии выполнить требование без наложения штрафа, однако мэр Малакоффа отказалась это сделать, уточняет телеканал.
Префект после этого вновь обратился в суд с требованием наложить на мэрию каждодневный штраф в размере 5 тысяч евро, однако суд сократил его размер до 150 евро, передает BFMTV. По информации телеканала, штраф будет взиматься за каждый день, начиная от понедельника, а мэр Малакоффа, в свою очередь, пообещала подать жалобу на судебное решение в Государственный совет Франции, чтобы защитить принцип свободного и демократического выражения мнений.
Франция в воскресенье в преддверии Генассамблеи ООН объявила о признании Государства Палестина. Это сделали также власти Великобритании, Австралии, Канады, Португалии, Бельгии и Люксембурга. Эти заявления были встречены неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посольство в Палестине будет открыто только после того, как будет выполнено условие по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. По данным властей Израиля, в секторе Газа удерживаются 48 заложников, 20 из которых считаются живыми.
Палестину до 22 сентября признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
В миреФранцияПалестинаИзраильЭммануэль МакронООНГенеральная Ассамблея ООНХАМАС
 
 
