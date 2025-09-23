https://ria.ru/20250923/palestina-2043639257.html
Люксембург объявил о признании государства Палестина
БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден на международной конференции высокого уровня в рамках ГА ООН заявил, что его страна с сегодняшнего дня объявляет о признании государства Палестины. "Мы объявляем, что с сегодняшнего дня признаем государство Палестина", - сказал он ходе выступления на втором раунде конференции по палестино-израильскому урегулированию, проходящей на полях недели высокого уровня ГА ООН.
