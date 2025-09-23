Рейтинг@Mail.ru
Люксембург объявил о признании государства Палестина
00:44 23.09.2025
Люксембург объявил о признании государства Палестина
Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден на международной конференции высокого уровня в рамках ГА ООН заявил, что его страна с сегодняшнего дня объявляет о... РИА Новости, 23.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден на международной конференции высокого уровня в рамках ГА ООН заявил, что его страна с сегодняшнего дня объявляет о признании государства Палестины. "Мы объявляем, что с сегодняшнего дня признаем государство Палестина", - сказал он ходе выступления на втором раунде конференции по палестино-израильскому урегулированию, проходящей на полях недели высокого уровня ГА ООН.
БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден на международной конференции высокого уровня в рамках ГА ООН заявил, что его страна с сегодняшнего дня объявляет о признании государства Палестины.
"Мы объявляем, что с сегодняшнего дня признаем государство Палестина", - сказал он ходе выступления на втором раунде конференции по палестино-израильскому урегулированию, проходящей на полях недели высокого уровня ГА ООН.
