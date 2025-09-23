Рейтинг@Mail.ru
Худрук Imperialis Orchestra заявил о нехватке живого исполнения
Культура
 
21:44 23.09.2025
Худрук Imperialis Orchestra заявил о нехватке живого исполнения
Основатель и худрук коллектива Imperialis Orchestra Тарас Гусаров заявил о нехватке живого исполнения, по его мнению, именно в этом нуждается аудитория сегодня. РИА Новости, 23.09.2025
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Основатель и худрук коллектива Imperialis Orchestra Тарас Гусаров заявил о нехватке живого исполнения, по его мнению, именно в этом нуждается аудитория сегодня. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик во вторник. "Мне кажется, сейчас молодежь, как никогда, нуждается именно в живом звуке, потому что в наше время очень мало настоящего, подлинного, живого исполнения, поскольку оно часто замещается бесконечно звучащими разного рода интонациями из самых разнообразных "утюгов". Именно по живому звуку сейчас скучают", - рассказал он журналистам. Гусаров отметил, что в репертуаре Imperialis Orchestra не только джаз, но и музыка самых разных жанров. "Наше творчество для всех поколений", - добавил он. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
Imperialis Orchestra
© Фото : предоставлено Тарасом Гусаровым / Катя Шалгинская
Imperialis Orchestra. Архивное фото
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Основатель и худрук коллектива Imperialis Orchestra Тарас Гусаров заявил о нехватке живого исполнения, по его мнению, именно в этом нуждается аудитория сегодня.
Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик во вторник.
"Мне кажется, сейчас молодежь, как никогда, нуждается именно в живом звуке, потому что в наше время очень мало настоящего, подлинного, живого исполнения, поскольку оно часто замещается бесконечно звучащими разного рода интонациями из самых разнообразных "утюгов". Именно по живому звуку сейчас скучают", - рассказал он журналистам.
Гусаров отметил, что в репертуаре Imperialis Orchestra не только джаз, но и музыка самых разных жанров.
"Наше творчество для всех поколений", - добавил он.
Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
Геленджик достоин, чтобы его гостями были лучшие музыканты, заявил Киселев
Геленджик достоин, чтобы его гостями были лучшие музыканты, заявил Киселев
