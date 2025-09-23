https://ria.ru/20250923/osnovatel-2043855710.html

Худрук Imperialis Orchestra заявил о нехватке живого исполнения

Основатель и худрук коллектива Imperialis Orchestra Тарас Гусаров заявил о нехватке живого исполнения, по его мнению, именно в этом нуждается аудитория сегодня. РИА Новости, 23.09.2025

ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Основатель и худрук коллектива Imperialis Orchestra Тарас Гусаров заявил о нехватке живого исполнения, по его мнению, именно в этом нуждается аудитория сегодня. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик во вторник. "Мне кажется, сейчас молодежь, как никогда, нуждается именно в живом звуке, потому что в наше время очень мало настоящего, подлинного, живого исполнения, поскольку оно часто замещается бесконечно звучащими разного рода интонациями из самых разнообразных "утюгов". Именно по живому звуку сейчас скучают", - рассказал он журналистам. Гусаров отметил, что в репертуаре Imperialis Orchestra не только джаз, но и музыка самых разных жанров. "Наше творчество для всех поколений", - добавил он. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

