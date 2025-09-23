https://ria.ru/20250923/osen-2043704481.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придет метеорологическая осень
Синоптик рассказал, когда в Москву придет метеорологическая осень - РИА Новости, 23.09.2025
Синоптик рассказал, когда в Москву придет метеорологическая осень
Метеорологическая осень придет в Москву в среду, это самое позднее завершение метеорологического лета за всю историю инструментальных наблюдений за погодой,... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T11:59:00+03:00
2025-09-23T11:59:00+03:00
2025-09-23T13:00:00+03:00
общество
москва
погода
михаил леус
центр "фобос"
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Метеорологическая осень придет в Москву в среду, это самое позднее завершение метеорологического лета за всю историю инструментальных наблюдений за погодой, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Мы уже рассказывали, что в минувший понедельник в Москве, с температурой в плюс 26,7 градусов, был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха, и пока московский сентябрь 2025 года продолжает удивлять погодными рекордами. Так, несмотря на существенное, примерно на 10 градусов понижение температуры, сегодня её среднесуточная величина останется выше отметки в плюс 15 градусов, переход через которую в сторону более низких значений, как раз и определяет начало метеорологической осени. Таким образом сегодня в столице продолжается метеорологическое лето, а вот завтра похолодание продолжится и средняя температура опустится существенно ниже 15-градусной отметки, давая старт метеорологической осени", - написал Леус в своем Telegram-канале.Синоптик отметил, что этот факт означает, что во-первых, метеорологическая осень придёт в Москву в среду, с опозданием более чем на три недели, а во-вторых, во вторник случится самое позднее окончание метеорологического лета во всей истории инструментальных наблюдений за погодой. До этого самое позднее окончание метеолета в столице отмечалось 22 сентября 2018 года."Добавим, что началось метеорологическое лето в нынешнем году на четыре дня раньше климатических сроков - 23 мая и продлилось 124 дня – это пятое место в списке самых продолжительных метеолет, между 1967 годом, тогда метеолето продлилось 127 дней и 2010 годом, с продолжительностью метеорологического лета в 118 дней", - добавил Леус.
москва
Синоптик рассказал, когда в Москву придет метеорологическая осень
Синоптик Леус: метеорологическая осень придет в Москву в среду
