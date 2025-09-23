https://ria.ru/20250923/opasnost-2043647034.html

В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА

В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.09.2025

В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 23.09.2025

САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

