Глава МИД Литвы пожаловался на большие дыры в европейской обороне

Глава МИД Литвы пожаловался на большие дыры в европейской обороне - РИА Новости, 23.09.2025

Глава МИД Литвы пожаловался на большие дыры в европейской обороне

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис пожаловался на "большие дыры" в европейской обороне, по его словам, Евросоюз не обладает достаточным оборудованием для... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T14:24:00+03:00

2025-09-23T14:24:00+03:00

2025-09-23T14:24:00+03:00

в мире

россия

москва

литва

нато

евросоюз

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038527652_0:295:3070:2022_1920x0_80_0_0_69a56709b956909777958fc63b3c908e.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Литвы Кестутис Будрис пожаловался на "большие дыры" в европейской обороне, по его словам, Евросоюз не обладает достаточным оборудованием для обнаружения БПЛА. "У нас большие дыры в обороне ЕС. Нам не хватает необходимого оборудования, которое позволило бы нам обнаруживать беспилотники, следовать за ними, отслеживать их, а затем уничтожать", - заявил Будрис в интервью агентству Рейтер на полях Генассамблеи ООН. Кроме того, министр считает, что Украина должна участвовать в планах по созданию "стены дронов", поскольку Киев имеет опыт в борьбе с БПЛА и располагает интегрированными системами для отражения таких атак. Ранее газета Politico писала, что европейскому союзу потребуются годы для создания собственной индустрии беспилотников. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

россия

москва

литва

2025

Новости

