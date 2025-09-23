https://ria.ru/20250923/oborona-2043751724.html
Глава МИД Литвы пожаловался на большие дыры в европейской обороне
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Литвы Кестутис Будрис пожаловался на "большие дыры" в европейской обороне, по его словам, Евросоюз не обладает достаточным оборудованием для обнаружения БПЛА. "У нас большие дыры в обороне ЕС. Нам не хватает необходимого оборудования, которое позволило бы нам обнаруживать беспилотники, следовать за ними, отслеживать их, а затем уничтожать", - заявил Будрис в интервью агентству Рейтер на полях Генассамблеи ООН. Кроме того, министр считает, что Украина должна участвовать в планах по созданию "стены дронов", поскольку Киев имеет опыт в борьбе с БПЛА и располагает интегрированными системами для отражения таких атак. Ранее газета Politico писала, что европейскому союзу потребуются годы для создания собственной индустрии беспилотников. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
