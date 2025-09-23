https://ria.ru/20250923/novosibirsk-2043861726.html

Более 20 животных спасли из пожара в зоопарке Новосибирска

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 20 животных было спасено силами МЧС РФ из пожара в зоопарке Новосибирска, 11 животных погибли, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков. Поздно вечером во вторник на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. По данным мэрии Новосибирска и МЧС, огонь охватил два вольера на площади 180 квадратных метров. Вскоре открытое горение было ликвидировано. В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщали о десяти погибших животных, среди работников, по словам мэра города, жертв нет. "Огнеборцы МЧС России совместно с сотрудниками зоопарка спасли более 20 животных. 11 животных погибли, их спасти не удалось", - сказал Винаков. Руководитель пресс-службы отметил, что на момент прибытия пожарных подразделений вольер был полностью охвачен огнем.

