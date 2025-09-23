Рейтинг@Mail.ru
Более 20 животных спасли из пожара в зоопарке Новосибирска - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/novosibirsk-2043861726.html
Более 20 животных спасли из пожара в зоопарке Новосибирска
Более 20 животных спасли из пожара в зоопарке Новосибирска - РИА Новости, 23.09.2025
Более 20 животных спасли из пожара в зоопарке Новосибирска
Более 20 животных было спасено силами МЧС РФ из пожара в зоопарке Новосибирска, 11 животных погибли, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T22:31:00+03:00
2025-09-23T22:31:00+03:00
происшествия
россия
новосибирск
новосибирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043836985_0:290:960:830_1920x0_80_0_0_457ed0679bd45bb96c05280a09d0ae9c.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 20 животных было спасено силами МЧС РФ из пожара в зоопарке Новосибирска, 11 животных погибли, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков. Поздно вечером во вторник на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. По данным мэрии Новосибирска и МЧС, огонь охватил два вольера на площади 180 квадратных метров. Вскоре открытое горение было ликвидировано. В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщали о десяти погибших животных, среди работников, по словам мэра города, жертв нет. "Огнеборцы МЧС России совместно с сотрудниками зоопарка спасли более 20 животных. 11 животных погибли, их спасти не удалось", - сказал Винаков. Руководитель пресс-службы отметил, что на момент прибытия пожарных подразделений вольер был полностью охвачен огнем.
https://ria.ru/20250919/zaja-2042998496.html
россия
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043836985_0:200:960:920_1920x0_80_0_0_6ecadbf8231aea5f413762d487a10ce6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Новосибирск, Новосибирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Более 20 животных спасли из пожара в зоопарке Новосибирска

Винаков: более 20 животных спасли из пожара в зоопарке Новосибирска, 11 погибли

© Фото : соцсетиПожар в Новосибирском зоопарке
Пожар в Новосибирском зоопарке - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : соцсети
Пожар в Новосибирском зоопарке
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 20 животных было спасено силами МЧС РФ из пожара в зоопарке Новосибирска, 11 животных погибли, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.
Поздно вечером во вторник на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. По данным мэрии Новосибирска и МЧС, огонь охватил два вольера на площади 180 квадратных метров. Вскоре открытое горение было ликвидировано. В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщали о десяти погибших животных, среди работников, по словам мэра города, жертв нет.
"Огнеборцы МЧС России совместно с сотрудниками зоопарка спасли более 20 животных. 11 животных погибли, их спасти не удалось", - сказал Винаков.
Руководитель пресс-службы отметил, что на момент прибытия пожарных подразделений вольер был полностью охвачен огнем.
Белая тигрица Зая с родившимся зимой 2015 года детёнышем в вольере Новосибирского зоопарка - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Новосибирском зоопарке умерла белая тигрица Зая
19 сентября, 15:32
 
ПроисшествияРоссияНовосибирскНовосибирская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала