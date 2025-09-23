https://ria.ru/20250923/novosibirsk-2043835692.html

В Новосибирске вспыхнул пожар в зоопарке

В Новосибирске вспыхнул пожар в зоопарке - РИА Новости, 23.09.2025

В Новосибирске вспыхнул пожар в зоопарке

Возгорание произошло на территории зоопарка в Новосибирске, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T19:29:00+03:00

2025-09-23T19:29:00+03:00

2025-09-23T20:43:00+03:00

происшествия

россия

новосибирск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043839801_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_334d26e362e4751796d9993c888893b4.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Возгорание произошло на территории зоопарка в Новосибирске, сообщили в МЧС России. "В Новосибирске огнеборцы МЧС России тушат пожар на территории зоопарка. На место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил два здания", —говорится в публикации ведомства на платформе Max.В ликвидации пламени задействованы более 30 специалистов и десять единиц техники.В скором времени спасатели локализовали возгорание. Как заявил директор зоопарка Андрей Шило, многих животных, включая оленей, яков, коз, дикобразов и быка, удалось спасти, но не исключено, что среди питомцев есть и пострадавшие.Позднее в МЧС сообщили, что при пожаре погибло более десяти животных. В ведомстве уточнили, что, предварительно, площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Два вольера уничтожены полностью. Пожарные не допустили распространение огня по деревьям на еще большую площадь.

https://ria.ru/20250923/pozhar-2043820938.html

россия

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возгорание на территории зоопарка в Новосибирске В ликвидации задействованы более 30 специалистов и десять единиц техники. 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-23T19:29 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)