В Новосибирске вспыхнул пожар в зоопарке
В Новосибирске вспыхнул пожар в зоопарке - РИА Новости, 23.09.2025
В Новосибирске вспыхнул пожар в зоопарке
Возгорание произошло на территории зоопарка в Новосибирске, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T19:29:00+03:00
2025-09-23T19:29:00+03:00
2025-09-23T20:43:00+03:00
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Возгорание произошло на территории зоопарка в Новосибирске, сообщили в МЧС России. "В Новосибирске огнеборцы МЧС России тушат пожар на территории зоопарка. На место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил два здания", —говорится в публикации ведомства на платформе Max.В ликвидации пламени задействованы более 30 специалистов и десять единиц техники.В скором времени спасатели локализовали возгорание. Как заявил директор зоопарка Андрей Шило, многих животных, включая оленей, яков, коз, дикобразов и быка, удалось спасти, но не исключено, что среди питомцев есть и пострадавшие.Позднее в МЧС сообщили, что при пожаре погибло более десяти животных. В ведомстве уточнили, что, предварительно, площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Два вольера уничтожены полностью. Пожарные не допустили распространение огня по деревьям на еще большую площадь.
россия
новосибирск
Возгорание на территории зоопарка в Новосибирске
В ликвидации задействованы более 30 специалистов и десять единиц техники.
В Новосибирске вспыхнул пожар в зоопарке
В Новосибирске вспыхнул пожар в зоопарке, огонь охватил два здания
