Премьер Норвегии обвинил Россию в нарушении воздушного пространства

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре бездоказательно утверждает, что Россия якобы трижды нарушала воздушное пространство страны в 2025 году, но признает, что неизвестно, было ли это преднамеренным. "Россия в трех случаях нарушала норвежское воздушное пространство этой весной и летом. Происшествия в Норвегии были меньшего масштаба, чем нарушения в отношении Эстонии, Польши и Румынии в том, что касается локаций и длительности. Тем не менее, мы относимся к этим инцидентам очень серьезно... Мы не можем утверждать, было ли это совершено намеренно или по причине ошибки в навигации. Вне зависимости от причины, это неприемлемо, и мы дали это понять российским властям", - заявил Стёре, его слова приводятся в пресс-релизе на сайте правительства Норвегии. В публикации приводятся подробности всех трех инцидентов, которые якобы имели место. Так, как утверждается, 25 апреля российский истребитель СУ-24 находился в норвежском воздушном пространстве в течение трех минут, пролетая над морем к северо-востоку от коммуны Вардё. Второй инцидент якобы произошел 24 июля: тогда российский Let L-410 Turbolet, как утверждается, в течение трех минут находился над территорией Норвегии - у сухопутной границы с регионом Финнмарк. Наконец, 18 августа российский истребитель СУ-33 якобы пересек границу над морем к северо-востоку от Вардё, пробыв в норвежском воздушном пространстве одну минуту. При этом никаких доказательств в публикации не приводится. В пресс-релизе также говорится, что за предыдущие более чем десять лет подобных инцидентов не наблюдалось. "Норвежские власти напрямую и четко взаимодействовали с российскими властями по этим случаям с целью снижения риска недопониманий и эскалации... Мы попросили у российской стороны объяснений", - заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, его слова также приводятся в публикации. Глава МИД отметил, что парламент страны и НАТО были проинформированы об этих инцидентах. Наконец, в пресс-релизе отмечается, что Осло присоединяется к заявлению НАТО, в котором осуждается нарушение воздушного пространства членов альянса. Во вторник норвежский телеканал TV2 сообщил, что аэропорт Осло в ночь на вторник приостановил работу на несколько часов из-за БПЛА, замеченных поблизости, однако полиция не может ответить, были ли наблюдаемые светящиеся объекты беспилотниками или нет. Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках, позднее аэропорт вновь открылся. По данным Рейтер, во вторник датские правоохранители заявили, что не знают, кто стоит за якобы замеченными дронами у аэропорта Копенгагена. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что инцидент с БПЛА стал "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с беспилотниками приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание. Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил во вторник, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Глава дипмиссии отметил, что высказываемые в адрес России подозрения безосновательны, Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями. Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Румынское министерство национальной обороны ранее сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.

