Стал известен возраст самой взрослой невесты в Москве в 2025 году
10:21 23.09.2025 (обновлено: 17:45 23.09.2025)
Стал известен возраст самой взрослой невесты в Москве в 2025 году
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Самая взрослая невеста в 2025-м в Москве вышла замуж в 91 год, а самый взрослый жених вступил в брак в 96 лет, сообщила в интервью РИА Новости начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. По ее словам, обычно количество браков в возрасте свыше 60 лет невелико, в этом году в столице зарегистрировали около 1,2 тысячи союзов, где жениху и невесте было более 60 лет. "В возрасте старше 60 лет в среднем вступают в брак два процента невест и 3,5 процента женихов. В этом году самому взрослому жениху на момент вступления в брак исполнилось 96 лет, а самой взрослой невесте — 91 год", — рассказала Уханева.
общество, москва, светлана уханева
Общество, Москва, Светлана Уханева
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОбручальные кольца на церемонии бракосочетания
Обручальные кольца на церемонии бракосочетания - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Обручальные кольца на церемонии бракосочетания. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Самая взрослая невеста в 2025-м в Москве вышла замуж в 91 год, а самый взрослый жених вступил в брак в 96 лет, сообщила в интервью РИА Новости начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.
По ее словам, обычно количество браков в возрасте свыше 60 лет невелико, в этом году в столице зарегистрировали около 1,2 тысячи союзов, где жениху и невесте было более 60 лет.
"В возрасте старше 60 лет в среднем вступают в брак два процента невест и 3,5 процента женихов. В этом году самому взрослому жениху на момент вступления в брак исполнилось 96 лет, а самой взрослой невесте — 91 год", — рассказала Уханева.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00.
В Москве летом зарегистрировали рекордное количество браков
10 сентября, 14:30
 
Общество, Москва, Светлана Уханева
 
 
