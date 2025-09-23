https://ria.ru/20250923/nevesta-2043681954.html

Стал известен возраст самой взрослой невесты в Москве в 2025 году

Стал известен возраст самой взрослой невесты в Москве в 2025 году - РИА Новости, 23.09.2025

Стал известен возраст самой взрослой невесты в Москве в 2025 году

Самая взрослая невеста в 2025-м в Москве вышла замуж в 91 год, а самый взрослый жених вступил в брак в 96 лет, сообщила в интервью РИА Новости начальник... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T10:21:00+03:00

2025-09-23T10:21:00+03:00

2025-09-23T17:45:00+03:00

общество

москва

светлана уханева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035338236_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_2bfa93bbcee3db898568db69901c5364.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Самая взрослая невеста в 2025-м в Москве вышла замуж в 91 год, а самый взрослый жених вступил в брак в 96 лет, сообщила в интервью РИА Новости начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. По ее словам, обычно количество браков в возрасте свыше 60 лет невелико, в этом году в столице зарегистрировали около 1,2 тысячи союзов, где жениху и невесте было более 60 лет. "В возрасте старше 60 лет в среднем вступают в брак два процента невест и 3,5 процента женихов. В этом году самому взрослому жениху на момент вступления в брак исполнилось 96 лет, а самой взрослой невесте — 91 год", — рассказала Уханева. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00.

https://ria.ru/20250910/svadba-2040959042.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, светлана уханева