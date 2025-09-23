https://ria.ru/20250923/nevesta-2043681954.html
Стал известен возраст самой взрослой невесты в Москве в 2025 году
Стал известен возраст самой взрослой невесты в Москве в 2025 году - РИА Новости, 23.09.2025
Стал известен возраст самой взрослой невесты в Москве в 2025 году
Самая взрослая невеста в 2025-м в Москве вышла замуж в 91 год, а самый взрослый жених вступил в брак в 96 лет, сообщила в интервью РИА Новости начальник... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Самая взрослая невеста в 2025-м в Москве вышла замуж в 91 год, а самый взрослый жених вступил в брак в 96 лет, сообщила в интервью РИА Новости начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. По ее словам, обычно количество браков в возрасте свыше 60 лет невелико, в этом году в столице зарегистрировали около 1,2 тысячи союзов, где жениху и невесте было более 60 лет. "В возрасте старше 60 лет в среднем вступают в брак два процента невест и 3,5 процента женихов. В этом году самому взрослому жениху на момент вступления в брак исполнилось 96 лет, а самой взрослой невесте — 91 год", — рассказала Уханева. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00.
Стал известен возраст самой взрослой невесты в Москве в 2025 году
Самая взрослая невеста в Москве в 2025 году вышла замуж в 91 год