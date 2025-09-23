https://ria.ru/20250923/nebenzya-2043859240.html
Небензя назвал признание Палестины долгом перед народом страны
ООН, 23 сен - РИА Новости. Признание палестинского государства - исторический долг перед палестинским народом, а не "милость с барского плеча" в адрес Рамаллы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Признание палестинского государства - это не милость с барского плеча в адрес Рамаллы, а исторический долг перед палестинским народом, который следовало исполнить почти 80 лет назад", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
