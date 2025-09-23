https://ria.ru/20250923/nebenzya-2043859240.html

Небензя назвал признание Палестины долгом перед народом страны

Небензя назвал признание Палестины долгом перед народом страны - РИА Новости, 23.09.2025

Небензя назвал признание Палестины долгом перед народом страны

Признание палестинского государства - исторический долг перед палестинским народом, а не "милость с барского плеча" в адрес Рамаллы, заявил постпред РФ при ООН... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T22:09:00+03:00

2025-09-23T22:09:00+03:00

2025-09-23T22:09:00+03:00

в мире

рамалла

палестина

россия

василий небензя

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg

ООН, 23 сен - РИА Новости. Признание палестинского государства - исторический долг перед палестинским народом, а не "милость с барского плеча" в адрес Рамаллы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Признание палестинского государства - это не милость с барского плеча в адрес Рамаллы, а исторический долг перед палестинским народом, который следовало исполнить почти 80 лет назад", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

https://ria.ru/20250923/erdogan-2043825811.html

рамалла

палестина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рамалла, палестина, россия, василий небензя, оон