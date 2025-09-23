Рейтинг@Mail.ru
Небензя назвал стратегический замысел Израиля
22:32 23.09.2025
Небензя назвал стратегический замысел Израиля
Игорь Наймушин. Стратегический замысел Израиля состоит в том, чтобы поставить под полный контроль всю палестинскую территорию, заявил российский постпред при... РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Стратегический замысел Израиля состоит в том, чтобы поставить под полный контроль всю палестинскую территорию, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. "Очевидно и то, что стратегический замысел Израиля состоит в том, чтобы поставить под полный контроль всю палестинскую территорию, как Газу, так и ЗБРИ (Западный берег реки Иордан - ред.)", - сказал он на заседании Совбеза, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Небензя указал, что сектора Газа "планомерно" зачищается, а Западный берег застраивается израильскими поселениями.
в мире, израиль, западный берег реки иордан, ближний восток, василий небензя, оон
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Ближний Восток, Василий Небензя, ООН
© AP Photo / The United Nations/Evan SchneiderПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / The United Nations/Evan Schneider
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 23 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Стратегический замысел Израиля состоит в том, чтобы поставить под полный контроль всю палестинскую территорию, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
"Очевидно и то, что стратегический замысел Израиля состоит в том, чтобы поставить под полный контроль всю палестинскую территорию, как Газу, так и ЗБРИ (Западный берег реки Иордан - ред.)", - сказал он на заседании Совбеза, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.
Небензя указал, что сектора Газа "планомерно" зачищается, а Западный берег застраивается израильскими поселениями.
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданБлижний ВостокВасилий НебензяООН
 
 
Заголовок открываемого материала