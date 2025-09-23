https://ria.ru/20250923/nebenzja-2043861940.html
Небензя назвал стратегический замысел Израиля
Небензя назвал стратегический замысел Израиля
ООН, 23 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Стратегический замысел Израиля состоит в том, чтобы поставить под полный контроль всю палестинскую территорию, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. "Очевидно и то, что стратегический замысел Израиля состоит в том, чтобы поставить под полный контроль всю палестинскую территорию, как Газу, так и ЗБРИ (Западный берег реки Иордан - ред.)", - сказал он на заседании Совбеза, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Небензя указал, что сектора Газа "планомерно" зачищается, а Западный берег застраивается израильскими поселениями.
