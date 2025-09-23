https://ria.ru/20250923/nebenzja-2043861261.html
Небензя прокомментировал военные действия Израиля в отношении Палестины
Небензя прокомментировал военные действия Израиля в отношении Палестины - РИА Новости, 23.09.2025
Небензя прокомментировал военные действия Израиля в отношении Палестины
Язык ненависти и пропаганды приводит к тому, что израильские военные каждый день убивают десятки простых мирных палестинцев, заявил российский постпред при ООН... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T22:26:00+03:00
2025-09-23T22:26:00+03:00
2025-09-23T22:26:00+03:00
в мире
ближний восток
василий небензя
оон
палестина
израиль
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:37:3073:1765_1920x0_80_0_0_9c9c40464a668b64ac64e62d4756fd3c.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Язык ненависти и пропаганды приводит к тому, что израильские военные каждый день убивают десятки простых мирных палестинцев, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. "Язык ненависти и пропаганды приводит к тому, что израильские военные каждый день убивают десятки простых мирных палестинцев, свято веря, что все это ради высшего блага израильского государства", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.
https://ria.ru/20250923/nebenzja-2043860382.html
ближний восток
палестина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d512e195bf8e3468fd4e23b2bf9d3fcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, василий небензя, оон, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ближний Восток, Василий Небензя, ООН, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта
Небензя прокомментировал военные действия Израиля в отношении Палестины
Небензя: язык ненависти ведет к убийству мирных палестинцев израильской армией