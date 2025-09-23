Рейтинг@Mail.ru
Небензя прокомментировал военные действия Израиля в отношении Палестины - РИА Новости, 23.09.2025
22:26 23.09.2025
Небензя прокомментировал военные действия Израиля в отношении Палестины
Язык ненависти и пропаганды приводит к тому, что израильские военные каждый день убивают десятки простых мирных палестинцев, заявил российский постпред при ООН... РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Язык ненависти и пропаганды приводит к тому, что израильские военные каждый день убивают десятки простых мирных палестинцев, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. "Язык ненависти и пропаганды приводит к тому, что израильские военные каждый день убивают десятки простых мирных палестинцев, свято веря, что все это ради высшего блага израильского государства", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Язык ненависти и пропаганды приводит к тому, что израильские военные каждый день убивают десятки простых мирных палестинцев, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
"Язык ненависти и пропаганды приводит к тому, что израильские военные каждый день убивают десятки простых мирных палестинцев, свято веря, что все это ради высшего блага израильского государства", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.
Небензя призвал решать кризис в Газе путем дипломатии
Вчера, 22:17
 
В миреБлижний ВостокВасилий НебензяООНПалестинаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
