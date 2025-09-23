https://ria.ru/20250923/nebenzja-2043861261.html

Небензя прокомментировал военные действия Израиля в отношении Палестины

Небензя прокомментировал военные действия Израиля в отношении Палестины - РИА Новости, 23.09.2025

Небензя прокомментировал военные действия Израиля в отношении Палестины

Язык ненависти и пропаганды приводит к тому, что израильские военные каждый день убивают десятки простых мирных палестинцев, заявил российский постпред при ООН... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T22:26:00+03:00

2025-09-23T22:26:00+03:00

2025-09-23T22:26:00+03:00

в мире

ближний восток

василий небензя

оон

палестина

израиль

обострение палестино-израильского конфликта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:37:3073:1765_1920x0_80_0_0_9c9c40464a668b64ac64e62d4756fd3c.jpg

ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Язык ненависти и пропаганды приводит к тому, что израильские военные каждый день убивают десятки простых мирных палестинцев, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. "Язык ненависти и пропаганды приводит к тому, что израильские военные каждый день убивают десятки простых мирных палестинцев, свято веря, что все это ради высшего блага израильского государства", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

https://ria.ru/20250923/nebenzja-2043860382.html

ближний восток

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ближний восток, василий небензя, оон, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта