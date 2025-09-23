https://ria.ru/20250923/nebenzja-2043860382.html
Небензя призвал решать кризис в Газе путем дипломатии
Небензя призвал решать кризис в Газе путем дипломатии - РИА Новости, 23.09.2025
Небензя призвал решать кризис в Газе путем дипломатии
Первоочередная задача - добиться того, чтобы кризис в секторе Газе был решен не зачисткой Палестины и переселением народа, а путем дипломатии, заявил российский
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Первоочередная задача - добиться того, чтобы кризис в секторе Газе был решен не зачисткой Палестины и переселением народа, а путем дипломатии, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. "Первоочередная задача сейчас - добиться того, чтобы кризис в Газе был решен не жестокими фактами на земле, то есть путем зачистки палестинцев, как нацеливается израильское руководство, и не их переселением из анклава и его коммерческим обустройством… а путем гуманной, цивилизованной дипломатии", - сказал он на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Небензя добавил, что палестинцы - это не объект социальных экспериментов, а народ, который имеет суверенное право на существование и развитие.
Небензя призвал решать кризис в Газе путем дипломатии
