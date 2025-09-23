https://ria.ru/20250923/nebenzja-2043860207.html

Израиль нацелен на бесконечную войну, а не дипломатию, считает Небензя

Израиль нацелен на бесконечную войну, а не дипломатию, считает Небензя - РИА Новости, 23.09.2025

Израиль нацелен на бесконечную войну, а не дипломатию, считает Небензя

2025-09-23

ООН, 23 сен – РИА Новости. Израиль нацелен на бесконечную войну, а не дипломатию, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Израильский удар по Дохе, одному из ключевых посредников в переговорах, четко продемонстрировал, что Израиль нацелен не на дипломатию, а на бесконечную войну", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября анонсировала начало операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom уточнила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху объявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД 10 сентября подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права, и призвали стороны не допустить эскалации.

