НАТО выделила 728 миллионов долларов на улучшение космических возможностей - РИА Новости, 23.09.2025
14:53 23.09.2025
НАТО выделила 728 миллионов долларов на улучшение космических возможностей
НАТО выделила 728 миллионов долларов на улучшение космических возможностей - РИА Новости, 23.09.2025
НАТО выделила 728 миллионов долларов на улучшение космических возможностей
НАТО выделило 728 миллионов долларов из общего финансирования на "программу по улучшению космических возможностей", сообщает издание Breaking Defense со ссылкой
в мире
сша
нато
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. НАТО выделило 728 миллионов долларов из общего финансирования на "программу по улучшению космических возможностей", сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на начальника штаба Объединенного космического компонентного командования НАТО, полковника Космических сил США Джонатана Уитакера. По словам издания, средства будут использованы для улучшения работы центра космических операций Североатлантического альянса. "Это (выделение финансирования - ред.) должно обеспечить наши системы выполнения боевых задач, наших сотрудников обучением и данными для центра космических операций НАТО для того, чтобы мы могли контролировать и координировать миссии в космосе для НАТО ", - заявил изданию Уитакер. Центр космических операций будет работать в рамках Объединенного космического компонентного командования. Breaking Defense напоминает, что он расположен на немецкой военной базе "Рамштайн". В интервью изданию Уитакер рассказал, что ведется работа над новым космическим "озером данных" НАТО под названием AXE (Allied Exchange Environment), за образец взята Единая библиотека данных Космических сил США. "AXE имеет ту же схему, что и Единая библиотека данных, но является полностью отдельной базой данных. Таким образом, командование альянса НАТО может использовать её для размещения любых данных, которые нам нужны, будь то данные космической осведомлённости, данные космической разведки, наблюдения... но она оптимизирована для нашей секретной среды", - пояснил Breaking Defense Уитакер. По его словам, база данных AXE, вероятно, будет заполнена информацией, предоставляемой программой постоянного наблюдения из космоса Альянса (APSS), в рамках которой 19 стран предоставляют данные со своих разведывательных спутников. Отмечается, база данных сможет использоваться уже с 1 января 2026 года.
2025
в мире, сша, нато
В мире, США, НАТО
НАТО выделила 728 миллионов долларов на улучшение космических возможностей

Breaking Defense: НАТО выделила $728 млн на улучшение космических возможностей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. НАТО выделило 728 миллионов долларов из общего финансирования на "программу по улучшению космических возможностей", сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на начальника штаба Объединенного космического компонентного командования НАТО, полковника Космических сил США Джонатана Уитакера.
По словам издания, средства будут использованы для улучшения работы центра космических операций Североатлантического альянса.
"Это (выделение финансирования - ред.) должно обеспечить наши системы выполнения боевых задач, наших сотрудников обучением и данными для центра космических операций НАТО для того, чтобы мы могли контролировать и координировать миссии в космосе для НАТО ", - заявил изданию Уитакер.
Центр космических операций будет работать в рамках Объединенного космического компонентного командования. Breaking Defense напоминает, что он расположен на немецкой военной базе "Рамштайн".
В интервью изданию Уитакер рассказал, что ведется работа над новым космическим "озером данных" НАТО под названием AXE (Allied Exchange Environment), за образец взята Единая библиотека данных Космических сил США.
"AXE имеет ту же схему, что и Единая библиотека данных, но является полностью отдельной базой данных. Таким образом, командование альянса НАТО может использовать её для размещения любых данных, которые нам нужны, будь то данные космической осведомлённости, данные космической разведки, наблюдения... но она оптимизирована для нашей секретной среды", - пояснил Breaking Defense Уитакер.
По его словам, база данных AXE, вероятно, будет заполнена информацией, предоставляемой программой постоянного наблюдения из космоса Альянса (APSS), в рамках которой 19 стран предоставляют данные со своих разведывательных спутников. Отмечается, база данных сможет использоваться уже с 1 января 2026 года.
