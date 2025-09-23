https://ria.ru/20250923/narushenie-2043817182.html
Шестеро поляков нарушили водную границу России на гидроциклах, сообщили СМИ
Шестеро поляков нарушили водную границу России на гидроциклах, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.09.2025
Шестеро поляков нарушили водную границу России на гидроциклах, сообщили СМИ
Шестеро граждан Польши нарушили водную границу России, катаясь на гидроциклах, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T18:09:00+03:00
2025-09-23T18:09:00+03:00
2025-09-23T18:09:00+03:00
россия
польша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043815539_0:70:1213:752_1920x0_80_0_0_e64620f8fcf4b0dfefae7fd08848e18b.jpg
ВАРШАВА, 23 сен – РИА Новости. Шестеро граждан Польши нарушили водную границу России, катаясь на гидроциклах, сообщает радиостанция RMF FM. По данным радиостанции, в течение семи минут поляки плавали в территориальных водах России. По возвращении на польскую сторону участников путешествия уже ждал пограничный катер на воздушной подушке. "Три гидроцикла с шестью людьми на борту вошли в зону S-9 в Калининградском заливе, которая на постоянной основе закрыта для судоходства и рыболовства. Затем группа пересекла государственную границу между Польшей и Россией, не осознавая этого", - говорится в сообщении. За нарушение запретной зоны и правил пересечения государственной границы поляки были оштрафованы на общую сумму в 3 тысячи злотых (около 830 долларов), сообщила радиостанция.
https://ria.ru/20250923/polsha--2043768144.html
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043815539_60:0:1155:821_1920x0_80_0_0_87c7adfd053ac2908b5e62b8b4945417.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, в мире
Шестеро поляков нарушили водную границу России на гидроциклах, сообщили СМИ
RMF FM: 6 поляков нарушили водную границу РФ на гидроциклах и были оштрафованы