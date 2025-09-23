https://ria.ru/20250923/narushenie-2043817182.html

Шестеро поляков нарушили водную границу России на гидроциклах, сообщили СМИ

Шестеро поляков нарушили водную границу России на гидроциклах, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.09.2025

Шестеро поляков нарушили водную границу России на гидроциклах, сообщили СМИ

23.09.2025
Шестеро граждан Польши нарушили водную границу России, катаясь на гидроциклах, сообщает радиостанция RMF FM.

ВАРШАВА, 23 сен – РИА Новости. Шестеро граждан Польши нарушили водную границу России, катаясь на гидроциклах, сообщает радиостанция RMF FM. По данным радиостанции, в течение семи минут поляки плавали в территориальных водах России. По возвращении на польскую сторону участников путешествия уже ждал пограничный катер на воздушной подушке. "Три гидроцикла с шестью людьми на борту вошли в зону S-9 в Калининградском заливе, которая на постоянной основе закрыта для судоходства и рыболовства. Затем группа пересекла государственную границу между Польшей и Россией, не осознавая этого", - говорится в сообщении. За нарушение запретной зоны и правил пересечения государственной границы поляки были оштрафованы на общую сумму в 3 тысячи злотых (около 830 долларов), сообщила радиостанция.

