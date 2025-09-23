Рейтинг@Mail.ru
Шестеро поляков нарушили водную границу России на гидроциклах, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.09.2025
18:09 23.09.2025
Шестеро поляков нарушили водную границу России на гидроциклах, сообщили СМИ
ВАРШАВА, 23 сен – РИА Новости. Шестеро граждан Польши нарушили водную границу России, катаясь на гидроциклах, сообщает радиостанция RMF FM. По данным радиостанции, в течение семи минут поляки плавали в территориальных водах России. По возвращении на польскую сторону участников путешествия уже ждал пограничный катер на воздушной подушке. "Три гидроцикла с шестью людьми на борту вошли в зону S-9 в Калининградском заливе, которая на постоянной основе закрыта для судоходства и рыболовства. Затем группа пересекла государственную границу между Польшей и Россией, не осознавая этого", - говорится в сообщении. За нарушение запретной зоны и правил пересечения государственной границы поляки были оштрафованы на общую сумму в 3 тысячи злотых (около 830 долларов), сообщила радиостанция.
ВАРШАВА, 23 сен – РИА Новости. Шестеро граждан Польши нарушили водную границу России, катаясь на гидроциклах, сообщает радиостанция RMF FM.
По данным радиостанции, в течение семи минут поляки плавали в территориальных водах России. По возвращении на польскую сторону участников путешествия уже ждал пограничный катер на воздушной подушке.
"Три гидроцикла с шестью людьми на борту вошли в зону S-9 в Калининградском заливе, которая на постоянной основе закрыта для судоходства и рыболовства. Затем группа пересекла государственную границу между Польшей и Россией, не осознавая этого", - говорится в сообщении.
За нарушение запретной зоны и правил пересечения государственной границы поляки были оштрафованы на общую сумму в 3 тысячи злотых (около 830 долларов), сообщила радиостанция.
Пропускной пункт Варшавский мост на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Польша решила открыть границу с Белоруссией
