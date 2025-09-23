Рейтинг@Mail.ru
Александр Шамсутдинов награжден за заслуги перед Свердловской областью
Свердловская область
Свердловская область
 
13:51 23.09.2025
Александр Шамсутдинов награжден за заслуги перед Свердловской областью
Александр Шамсутдинов награжден за заслуги перед Свердловской областью - РИА Новости, 23.09.2025
Александр Шамсутдинов награжден за заслуги перед Свердловской областью
Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов награжден знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени за вклад в... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов награжден знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени за вклад в социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба компании. Награду вручил губернатор Свердловской области Денис Паслер на торжественном мероприятии, посвященном 110-летию завода "Хромпик" (входит в ГК "Полипласт"). "Хромпик" за эти годы прошел большой путь. От небольшого предприятия с кустарным производством до крупного высокотехнологичного комплекса, чья продукция востребована в ключевых отраслях промышленности. Сегодня завод – один из флагманов отечественной химической промышленности. Он обеспечивает нужды металлургии, машиностроения, нефтедобывающей, авиационной и многих других важнейших отраслей, которые формируют каркас российской экономики", – приводятся на сайте областного правительства слова Паслера из поздравления. Награда отмечает вклад Шамсутдинова в развитие промышленности региона. Под его руководством реализуются проекты по модернизации производства, улучшению экологии и повышению качества жизни жителей области. "Предприятие "Хромпик" с богатыми традициями, успехами и падениями. Перед нами стоит цель вернуть былую мощь предприятия, это очень сложная, ответственная задача и при этом, огромная честь для нас, создание сотен рабочих мест и конечно социальная программа. Денис Владимирович Паслер оказывает помощь в реализации этих планов, и эта поддержка очень важна", – цитируют в пресс-службе компании слова Шамсутдинова. Завод "Хромпик" – крупный российский производитель химической продукции в составе ГК "Полипласт". Предприятие реализует инвестиционный проект стоимостью свыше 60 миллиардов рублей, направленный на модернизацию производства и внедрение новых технологий. В 2024 году проект получил статус приоритетного для региона. Завод ведет активную социальную работу в Свердловской области. Предприятие занимается ремонтом больничного комплекса в микрорайоне Хромпик и модернизирует школу №12 и Первоуральский политехникум. Экологическое направление включает восстановление экосистемы реки Чусовой. Компания также инвестирует в спорт – развивает детский и профессиональный хоккей, строит спортивные объекты, добавили в пресс-службе. Заслуги главы совета директоров ГК "Полипласт" отмечены на федеральном уровне. Шамсутдинов награжден Орденом Дружбы, ему присвоено звание "Почетный химик".
Александр Шамсутдинов награжден за заслуги перед Свердловской областью

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов награжден знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени за вклад в социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба компании.
Награду вручил губернатор Свердловской области Денис Паслер на торжественном мероприятии, посвященном 110-летию завода "Хромпик" (входит в ГК "Полипласт").
"Хромпик" за эти годы прошел большой путь. От небольшого предприятия с кустарным производством до крупного высокотехнологичного комплекса, чья продукция востребована в ключевых отраслях промышленности. Сегодня завод – один из флагманов отечественной химической промышленности. Он обеспечивает нужды металлургии, машиностроения, нефтедобывающей, авиационной и многих других важнейших отраслей, которые формируют каркас российской экономики", – приводятся на сайте областного правительства слова Паслера из поздравления.
Награда отмечает вклад Шамсутдинова в развитие промышленности региона. Под его руководством реализуются проекты по модернизации производства, улучшению экологии и повышению качества жизни жителей области.
"Предприятие "Хромпик" с богатыми традициями, успехами и падениями. Перед нами стоит цель вернуть былую мощь предприятия, это очень сложная, ответственная задача и при этом, огромная честь для нас, создание сотен рабочих мест и конечно социальная программа. Денис Владимирович Паслер оказывает помощь в реализации этих планов, и эта поддержка очень важна", – цитируют в пресс-службе компании слова Шамсутдинова.
Завод "Хромпик" – крупный российский производитель химической продукции в составе ГК "Полипласт". Предприятие реализует инвестиционный проект стоимостью свыше 60 миллиардов рублей, направленный на модернизацию производства и внедрение новых технологий. В 2024 году проект получил статус приоритетного для региона.
Завод ведет активную социальную работу в Свердловской области. Предприятие занимается ремонтом больничного комплекса в микрорайоне Хромпик и модернизирует школу №12 и Первоуральский политехникум. Экологическое направление включает восстановление экосистемы реки Чусовой. Компания также инвестирует в спорт – развивает детский и профессиональный хоккей, строит спортивные объекты, добавили в пресс-службе.
Заслуги главы совета директоров ГК "Полипласт" отмечены на федеральном уровне. Шамсутдинов награжден Орденом Дружбы, ему присвоено звание "Почетный химик".
