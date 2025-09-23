https://ria.ru/20250923/nagrada-2043742891.html

Александр Шамсутдинов награжден за заслуги перед Свердловской областью

Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов награжден знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени за вклад в

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов награжден знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени за вклад в социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба компании. Награду вручил губернатор Свердловской области Денис Паслер на торжественном мероприятии, посвященном 110-летию завода "Хромпик" (входит в ГК "Полипласт"). "Хромпик" за эти годы прошел большой путь. От небольшого предприятия с кустарным производством до крупного высокотехнологичного комплекса, чья продукция востребована в ключевых отраслях промышленности. Сегодня завод – один из флагманов отечественной химической промышленности. Он обеспечивает нужды металлургии, машиностроения, нефтедобывающей, авиационной и многих других важнейших отраслей, которые формируют каркас российской экономики", – приводятся на сайте областного правительства слова Паслера из поздравления. Награда отмечает вклад Шамсутдинова в развитие промышленности региона. Под его руководством реализуются проекты по модернизации производства, улучшению экологии и повышению качества жизни жителей области. "Предприятие "Хромпик" с богатыми традициями, успехами и падениями. Перед нами стоит цель вернуть былую мощь предприятия, это очень сложная, ответственная задача и при этом, огромная честь для нас, создание сотен рабочих мест и конечно социальная программа. Денис Владимирович Паслер оказывает помощь в реализации этих планов, и эта поддержка очень важна", – цитируют в пресс-службе компании слова Шамсутдинова. Завод "Хромпик" – крупный российский производитель химической продукции в составе ГК "Полипласт". Предприятие реализует инвестиционный проект стоимостью свыше 60 миллиардов рублей, направленный на модернизацию производства и внедрение новых технологий. В 2024 году проект получил статус приоритетного для региона. Завод ведет активную социальную работу в Свердловской области. Предприятие занимается ремонтом больничного комплекса в микрорайоне Хромпик и модернизирует школу №12 и Первоуральский политехникум. Экологическое направление включает восстановление экосистемы реки Чусовой. Компания также инвестирует в спорт – развивает детский и профессиональный хоккей, строит спортивные объекты, добавили в пресс-службе. Заслуги главы совета директоров ГК "Полипласт" отмечены на федеральном уровне. Шамсутдинов награжден Орденом Дружбы, ему присвоено звание "Почетный химик".

