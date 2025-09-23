https://ria.ru/20250923/muzykanty-2043858013.html

Музыкантов не стоит разделять по месту жительства, считает пианист Крамер

2025-09-23

Музыкантов не стоит разделять по месту их жительства, главным критерием должен быть уровень исполнения, считает народный артист РФ, пианист Даниил Крамер.

ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Музыкантов не стоит разделять по месту их жительства, главным критерием должен быть уровень исполнения, считает народный артист РФ, пианист Даниил Крамер. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик во вторник. "Лично я уже очень давно не делю музыкантов по месту их жительства: Америка, Куба, Европа, Африка. Я делю музыкантов по классу их исполнения", - сказал он журналистам. По мнению Крамера, музыканты коллектива должны попробовать контакт и совместимость друг с другом. "Мы пробуем друг друга на вкус - не языковой, а интеллектуальный и художественный", - отметил он. Кроме того, пианист рассказал, что не раздает приказы участникам своего коллектива, а дает советы и направляет их. "Кое в чем наставляю, это не приказы, это советы более опытного музыканта, который прошел через все ошибки, с которыми сталкиваются молодые музыканты. Но штука в том, что мои ребята уже профессионалы высокого класса, несмотря на молодость. Я думаю, что сегодня они это докажут", - поделился Крамер. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

