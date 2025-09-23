Рейтинг@Mail.ru
Музыкантов не стоит разделять по месту жительства, считает пианист Крамер - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:01 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/muzykanty-2043858013.html
Музыкантов не стоит разделять по месту жительства, считает пианист Крамер
Музыкантов не стоит разделять по месту жительства, считает пианист Крамер - РИА Новости, 23.09.2025
Музыкантов не стоит разделять по месту жительства, считает пианист Крамер
Музыкантов не стоит разделять по месту их жительства, главным критерием должен быть уровень исполнения, считает народный артист РФ, пианист Даниил Крамер. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T22:01:00+03:00
2025-09-23T22:01:00+03:00
культура
геленджик
россия
черное море
даниил крамер
дмитрий киселев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97984/94/979849439_0:71:1268:784_1920x0_80_0_0_2d15d4bea157a07c6b2172260b165ba0.jpg
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Музыкантов не стоит разделять по месту их жительства, главным критерием должен быть уровень исполнения, считает народный артист РФ, пианист Даниил Крамер. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик во вторник. "Лично я уже очень давно не делю музыкантов по месту их жительства: Америка, Куба, Европа, Африка. Я делю музыкантов по классу их исполнения", - сказал он журналистам. По мнению Крамера, музыканты коллектива должны попробовать контакт и совместимость друг с другом. "Мы пробуем друг друга на вкус - не языковой, а интеллектуальный и художественный", - отметил он. Кроме того, пианист рассказал, что не раздает приказы участникам своего коллектива, а дает советы и направляет их. "Кое в чем наставляю, это не приказы, это советы более опытного музыканта, который прошел через все ошибки, с которыми сталкиваются молодые музыканты. Но штука в том, что мои ребята уже профессионалы высокого класса, несмотря на молодость. Я думаю, что сегодня они это докажут", - поделился Крамер. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
https://ria.ru/20240926/dzhaz-1974807036.html
https://ria.ru/20250923/gelendzhik-2043845935.html
геленджик
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97984/94/979849439_0:0:1268:951_1920x0_80_0_0_4c2bb6e5e4ac3233fc48fcaf3da6d745.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геленджик, россия, черное море, даниил крамер, дмитрий киселев
Культура, Геленджик, Россия, Черное море, Даниил Крамер, Дмитрий Киселев
Музыкантов не стоит разделять по месту жительства, считает пианист Крамер

Даниил Крамер: музыкантов не стоит делить по месту их жительства

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкПианист Даниил Крамер
Пианист Даниил Крамер - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Пианист Даниил Крамер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Музыкантов не стоит разделять по месту их жительства, главным критерием должен быть уровень исполнения, считает народный артист РФ, пианист Даниил Крамер.
Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик во вторник.
Квартет Сандры Фракенберг и музыкант Сергей Головня выступают на джазовом фестивале Геленджик-молодое. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В России джаз остается вне политики, заявил Киселев
26 сентября 2024, 12:09
"Лично я уже очень давно не делю музыкантов по месту их жительства: Америка, Куба, Европа, Африка. Я делю музыкантов по классу их исполнения", - сказал он журналистам.
По мнению Крамера, музыканты коллектива должны попробовать контакт и совместимость друг с другом.
"Мы пробуем друг друга на вкус - не языковой, а интеллектуальный и художественный", - отметил он.
Кроме того, пианист рассказал, что не раздает приказы участникам своего коллектива, а дает советы и направляет их.
"Кое в чем наставляю, это не приказы, это советы более опытного музыканта, который прошел через все ошибки, с которыми сталкиваются молодые музыканты. Но штука в том, что мои ребята уже профессионалы высокого класса, несмотря на молодость. Я думаю, что сегодня они это докажут", - поделился Крамер.
Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
Киселев: Геленджик достоин того, чтобы его гостями были лучшие музыканты - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Геленджик достоин, чтобы его гостями были лучшие музыканты, заявил Киселев
Вчера, 20:09
 
КультураГеленджикРоссияЧерное мореДаниил КрамерДмитрий Киселев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала