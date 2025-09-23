Рейтинг@Mail.ru
Индийские музыканты сыграют на джазовом фестивале в Геленджике - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/muzykanty-2043843763.html
Индийские музыканты сыграют на джазовом фестивале в Геленджике
Индийские музыканты сыграют на джазовом фестивале в Геленджике - РИА Новости, 23.09.2025
Индийские музыканты сыграют на джазовом фестивале в Геленджике
Коллектив Rajeev Raja Combine из Индии представит на джазовом фестивале "Геленджик - Молодое" оригинальные композиции с индийским колоритом в джазовых... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T19:56:00+03:00
2025-09-23T19:56:00+03:00
геленджик
индия
черное море
дмитрий киселев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043840505_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_02d057a9091bdb2a6beabd62742f7d5f.jpg
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Коллектив Rajeev Raja Combine из Индии представит на джазовом фестивале "Геленджик - Молодое" оригинальные композиции с индийским колоритом в джазовых обработках. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря, в курортном городе Геленджик, во вторник. "Сегодня мы представим наши музыкальные импровизации, которые сочетают разные культуры мира. Это наши оригинальные композиции, которые являются универсальной музыкой самых разных культур и самых разных мест. Композиции, которые мы сыграем вам сегодня, - отражение этих разных культур, они несут в себе след мировой музыки", - сказали музыканты журналистам. Коллектив также отметил, что индийскую музыку непросто представить в джазовой обработке, однако музыканты ставили перед собой задачу, чтобы звучание получилось органичным. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
https://ria.ru/20250923/gelendzhik-2043838674.html
геленджик
индия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Международный джазовый фестиваль "Геленджик — Молодое" на берегу Черного моря
Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря, объединяя музыкантов из России, США, Италии, Индии, Бразилии, Кубы и Китая, передает корреспондент РИА Новости. "Идея фестиваля в том, чтобы создать в Геленджике событие, которого здесь никогда не было – и вот уже второй год подряд мы вместе с вами это делаем. При поддержке компании "Красный квадрат" медиагруппа "Россия сегодня" как основатель и владелец бренда "Геленджик - Молодое" проводит этот фестиваль. В эти трудные времена мы не отказываемся от такой роскоши, как музыка. Наши бойцы на специальной военной операции тоже защищают такие ценности, наших музыкантов и тех, кто слушает музыку. Они вернутся и будут сами играть, будут слушать эту музыку. Они защищают российский мир. Мы сейчас, город Геленджик, представляем прелестную сторону этого мира", – сказал идейный вдохновитель фестиваля, гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии. Хедлайнером фестиваля станет коллектив Imperialis Orchestra, созданный саксофонистом Тарасом Гусаровым и продюсером Артемием Меньщиковым. Репертуар артистов сочетает в себе композиции всех времен и направлений – от классической музыки и джаза до современных стилей, включая поп и рок. "Сейчас музыканты из разных стран мира будут играть на этой сцене для того, чтобы показать, как слаженно могли бы играть политики, правительства всего мира ради того, чтобы создавать прекрасно. Россия – за мир. Музыканты – за мир. Мы все здесь, безусловно, за мир, но за справедливый мир. Несправедливого мира Россия не потерпит. Сейчас идет война за справедливый мир. Объявляю фестиваль открытым", – добавил Киселев. Фестиваль открывает выступление Оркестра Государственного морского университета имени адмирала Ушакова под руководством Руслана Черкезова. Ведущими фестиваля выступают Эрнест Мацкявичюс и Сандра Фракенберг.
2025-09-23T19:56
true
PT1M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043840505_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f4b9c68bb182ad62c1ed8fec708b536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геленджик, индия, черное море, дмитрий киселев
Геленджик, Индия, Черное море, Дмитрий Киселев
Индийские музыканты сыграют на джазовом фестивале в Геленджике

Rajeev Raja Combine представит на фестивале в Геленджике оригинальные композиции

Читать ria.ru в
Дзен
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Коллектив Rajeev Raja Combine из Индии представит на джазовом фестивале "Геленджик - Молодое" оригинальные композиции с индийским колоритом в джазовых обработках.
Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря, в курортном городе Геленджик, во вторник.
"Сегодня мы представим наши музыкальные импровизации, которые сочетают разные культуры мира. Это наши оригинальные композиции, которые являются универсальной музыкой самых разных культур и самых разных мест. Композиции, которые мы сыграем вам сегодня, - отражение этих разных культур, они несут в себе след мировой музыки", - сказали музыканты журналистам.
Коллектив также отметил, что индийскую музыку непросто представить в джазовой обработке, однако музыканты ставили перед собой задачу, чтобы звучание получилось органичным.
Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
Международный джазовый фестиваль Геленджик — Молодое на берегу Черного моря - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Геленджике стартовал международный джазовый фестиваль
19:43
 
ГеленджикИндияЧерное мореДмитрий Киселев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала