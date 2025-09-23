https://ria.ru/20250923/muzykanty-2043843763.html
Индийские музыканты сыграют на джазовом фестивале в Геленджике
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Коллектив Rajeev Raja Combine из Индии представит на джазовом фестивале "Геленджик - Молодое" оригинальные композиции с индийским колоритом в джазовых обработках. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря, в курортном городе Геленджик, во вторник. "Сегодня мы представим наши музыкальные импровизации, которые сочетают разные культуры мира. Это наши оригинальные композиции, которые являются универсальной музыкой самых разных культур и самых разных мест. Композиции, которые мы сыграем вам сегодня, - отражение этих разных культур, они несут в себе след мировой музыки", - сказали музыканты журналистам. Коллектив также отметил, что индийскую музыку непросто представить в джазовой обработке, однако музыканты ставили перед собой задачу, чтобы звучание получилось органичным. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
https://ria.ru/20250923/gelendzhik-2043838674.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043840505_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f4b9c68bb182ad62c1ed8fec708b536.jpg
Международный джазовый фестиваль "Геленджик — Молодое" на берегу Черного моря
Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря, объединяя музыкантов из России, США, Италии, Индии, Бразилии, Кубы и Китая, передает корреспондент РИА Новости. "Идея фестиваля в том, чтобы создать в Геленджике событие, которого здесь никогда не было – и вот уже второй год подряд мы вместе с вами это делаем. При поддержке компании "Красный квадрат" медиагруппа "Россия сегодня" как основатель и владелец бренда "Геленджик - Молодое" проводит этот фестиваль. В эти трудные времена мы не отказываемся от такой роскоши, как музыка. Наши бойцы на специальной военной операции тоже защищают такие ценности, наших музыкантов и тех, кто слушает музыку. Они вернутся и будут сами играть, будут слушать эту музыку. Они защищают российский мир. Мы сейчас, город Геленджик, представляем прелестную сторону этого мира", – сказал идейный вдохновитель фестиваля, гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии. Хедлайнером фестиваля станет коллектив Imperialis Orchestra, созданный саксофонистом Тарасом Гусаровым и продюсером Артемием Меньщиковым. Репертуар артистов сочетает в себе композиции всех времен и направлений – от классической музыки и джаза до современных стилей, включая поп и рок.
"Сейчас музыканты из разных стран мира будут играть на этой сцене для того, чтобы показать, как слаженно могли бы играть политики, правительства всего мира ради того, чтобы создавать прекрасно. Россия – за мир. Музыканты – за мир. Мы все здесь, безусловно, за мир, но за справедливый мир. Несправедливого мира Россия не потерпит. Сейчас идет война за справедливый мир. Объявляю фестиваль открытым", – добавил Киселев.
Фестиваль открывает выступление Оркестра Государственного морского университета имени адмирала Ушакова под руководством Руслана Черкезова. Ведущими фестиваля выступают Эрнест Мацкявичюс и Сандра Фракенберг.
