Бразильский музыкант оценил пляжи Геленджика - РИА Новости, 23.09.2025
19:52 23.09.2025
Бразильский музыкант оценил пляжи Геленджика
Бразильский музыкант оценил пляжи Геленджика
Бразильский музыкант Жоандер Сантос оценил пляжи курортного города на Черном море Геленджик, по его мнению, они излучают "бразильский вайб". РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T19:52:00+03:00
2025-09-23T19:52:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155329/68/1553296829_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3340bc261ff06eecfe9721cf2de76d8b.jpg
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Бразильский музыкант Жоандер Сантос оценил пляжи курортного города на Черном море Геленджик, по его мнению, они излучают "бразильский вайб". Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит во вторник на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик. "В Геленджике я чувствую себя как дома. Прекрасная погода, пляжи, на которых ощущается бразильский вайб. Я здесь впервые и уже хочу тут жить!" - сказал он в беседе с РИА Новости. Музыкант также рассказал, что его жена - русская. Сантос живет в России уже восемь лет. "Я был в большом туре по городам России, за один месяц провел 27 концертов. За это время я понял, что хочу здесь жить. Очень полюбил погоду - снег зимой просто прекрасен", - отметил музыкант. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Бразильский музыкант Жоандер Сантос оценил пляжи курортного города на Черном море Геленджик, по его мнению, они излучают "бразильский вайб".
Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит во вторник на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик.
"В Геленджике я чувствую себя как дома. Прекрасная погода, пляжи, на которых ощущается бразильский вайб. Я здесь впервые и уже хочу тут жить!" - сказал он в беседе с РИА Новости.
Музыкант также рассказал, что его жена - русская. Сантос живет в России уже восемь лет.
"Я был в большом туре по городам России, за один месяц провел 27 концертов. За это время я понял, что хочу здесь жить. Очень полюбил погоду - снег зимой просто прекрасен", - отметил музыкант.
Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
