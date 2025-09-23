https://ria.ru/20250923/muzykant-2043840636.html
Бразильский музыкант оценил пляжи Геленджика
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Бразильский музыкант Жоандер Сантос оценил пляжи курортного города на Черном море Геленджик, по его мнению, они излучают "бразильский вайб". Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит во вторник на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик. "В Геленджике я чувствую себя как дома. Прекрасная погода, пляжи, на которых ощущается бразильский вайб. Я здесь впервые и уже хочу тут жить!" - сказал он в беседе с РИА Новости. Музыкант также рассказал, что его жена - русская. Сантос живет в России уже восемь лет. "Я был в большом туре по городам России, за один месяц провел 27 концертов. За это время я понял, что хочу здесь жить. Очень полюбил погоду - снег зимой просто прекрасен", - отметил музыкант. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
