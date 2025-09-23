https://ria.ru/20250923/mototekhnika-2043763977.html

Таможенники обнаружили нелегальную мототехнику на складе в Иркутске

Таможенники обнаружили нелегальную мототехнику на складе в Иркутске - РИА Новости, 23.09.2025

Таможенники обнаружили нелегальную мототехнику на складе в Иркутске

Таможенники нашли на складе в Иркутске 226 единиц нелегальной мототехники на 48,6 миллиона рублей, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T15:07:00+03:00

2025-09-23T15:07:00+03:00

2025-09-23T15:07:00+03:00

происшествия

иркутск

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043763069_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4050423bc4ca471c19a51fc6b9f44a28.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Таможенники нашли на складе в Иркутске 226 единиц нелегальной мототехники на 48,6 миллиона рублей, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС России. "Партию мототехники импортного производства на 48,6 млн рублей с признаками незаконного ввоза выявили иркутские таможенники", - говорится в сообщении. В рамках борьбы с серым импортом при обороте товаров на внутреннем рынке таможенники проверили крупный склад специализированного магазина в Иркутске. В результате было обнаружено 75 мотоциклов, 41 снегоуборочная машина, 33 квадроцикла, 14 снегоходов и более 60 лодочных моторов, всего 226 единиц техники, законность ввоза которых владелец подтвердить не смог. В частности, отсутствовала товаросопроводительная документация и коммерческие документы, содержащие сведения о таможенном декларировании товаров на территории ЕАЭС. На часть техники не была нанесена необходимая маркировка "ЕАС", подтверждающая соблюдение необходимых технических регламентов и прохождение процедур оценки соответствия. "В настоящее время мототехника арестована, проводится выездная таможенная проверка", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250922/rossiya-2043587319.html

иркутск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутск, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), евразийский экономический союз