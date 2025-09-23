Рейтинг@Mail.ru
Таможенники обнаружили нелегальную мототехнику на складе в Иркутске - РИА Новости, 23.09.2025
15:07 23.09.2025
Таможенники обнаружили нелегальную мототехнику на складе в Иркутске
Таможенники обнаружили нелегальную мототехнику на складе в Иркутске
происшествия
иркутск
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
евразийский экономический союз
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Таможенники нашли на складе в Иркутске 226 единиц нелегальной мототехники на 48,6 миллиона рублей, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС России. "Партию мототехники импортного производства на 48,6 млн рублей с признаками незаконного ввоза выявили иркутские таможенники", - говорится в сообщении. В рамках борьбы с серым импортом при обороте товаров на внутреннем рынке таможенники проверили крупный склад специализированного магазина в Иркутске. В результате было обнаружено 75 мотоциклов, 41 снегоуборочная машина, 33 квадроцикла, 14 снегоходов и более 60 лодочных моторов, всего 226 единиц техники, законность ввоза которых владелец подтвердить не смог. В частности, отсутствовала товаросопроводительная документация и коммерческие документы, содержащие сведения о таможенном декларировании товаров на территории ЕАЭС. На часть техники не была нанесена необходимая маркировка "ЕАС", подтверждающая соблюдение необходимых технических регламентов и прохождение процедур оценки соответствия. "В настоящее время мототехника арестована, проводится выездная таможенная проверка", - заключили в ведомстве.
иркутск
россия
Новости
происшествия, иркутск, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), евразийский экономический союз
Происшествия, Иркутск, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Евразийский экономический союз
© Фото : Федеральная таможенная службаМотоциклы с признаками незаконного ввоза, обнаруженные на складе в Иркутске
© Фото : Федеральная таможенная служба
Мотоциклы с признаками незаконного ввоза, обнаруженные на складе в Иркутске
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Таможенники нашли на складе в Иркутске 226 единиц нелегальной мототехники на 48,6 миллиона рублей, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС России.
"Партию мототехники импортного производства на 48,6 млн рублей с признаками незаконного ввоза выявили иркутские таможенники", - говорится в сообщении.
В рамках борьбы с серым импортом при обороте товаров на внутреннем рынке таможенники проверили крупный склад специализированного магазина в Иркутске. В результате было обнаружено 75 мотоциклов, 41 снегоуборочная машина, 33 квадроцикла, 14 снегоходов и более 60 лодочных моторов, всего 226 единиц техники, законность ввоза которых владелец подтвердить не смог.
В частности, отсутствовала товаросопроводительная документация и коммерческие документы, содержащие сведения о таможенном декларировании товаров на территории ЕАЭС. На часть техники не была нанесена необходимая маркировка "ЕАС", подтверждающая соблюдение необходимых технических регламентов и прохождение процедур оценки соответствия.
"В настоящее время мототехника арестована, проводится выездная таможенная проверка", - заключили в ведомстве.
ПроисшествияИркутскРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Евразийский экономический союз
 
 
