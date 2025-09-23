https://ria.ru/20250923/moskva-2043697871.html
ПВО отразила атаку еще пяти БПЛА, летевших на Москву
Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотных средств, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотных средств, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотных средств, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в мессенджере Max.
