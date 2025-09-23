Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Солнцеве построят многофункциональный комплекс в рамках КРТ - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/moskva-2043634897.html
Овчинский: в Солнцеве построят многофункциональный комплекс в рамках КРТ
Овчинский: в Солнцеве построят многофункциональный комплекс в рамках КРТ - РИА Новости, 23.09.2025
Овчинский: в Солнцеве построят многофункциональный комплекс в рамках КРТ
В районе Солнцево на западе Москвы построят многофункциональный комплекс по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр правительства... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T09:00:00+03:00
2025-09-23T09:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651893_0:8:3023:1708_1920x0_80_0_0_a66274fa83e5ab3978282628ed0a1e17.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В районе Солнцево на западе Москвы построят многофункциональный комплекс по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В Солнцеве на улице Матросова, по соседству с территорией, на которой по другому проекту КРТ построят жилье для реализации программы реновации, реорганизуют участок площадью 0,56 гектара. На нем возведут многофункциональный комплекс площадью 19,7 тысячи квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Он отметил, что объем инвестиций в проект превысит 5 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается в 228,1 миллиона рублей.В сообщении указывается, что проект планируется реализовать в течение шести лет. Ожидается, что он поможет сформировать свыше 500 рабочих мест.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651893_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_8873c3155913066bb9b50790ec4ecda0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Солнцеве построят многофункциональный комплекс в рамках КРТ

Овчинский: на западе Москвы построят многофункциональный комплекс в рамках КРТ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В районе Солнцево на западе Москвы построят многофункциональный комплекс по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В Солнцеве на улице Матросова, по соседству с территорией, на которой по другому проекту КРТ построят жилье для реализации программы реновации, реорганизуют участок площадью 0,56 гектара. На нем возведут многофункциональный комплекс площадью 19,7 тысячи квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Он отметил, что объем инвестиций в проект превысит 5 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается в 228,1 миллиона рублей.
В сообщении указывается, что проект планируется реализовать в течение шести лет. Ожидается, что он поможет сформировать свыше 500 рабочих мест.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала