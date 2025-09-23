https://ria.ru/20250923/moskva-2043634897.html
Овчинский: в Солнцеве построят многофункциональный комплекс в рамках КРТ
Овчинский: в Солнцеве построят многофункциональный комплекс в рамках КРТ - РИА Новости, 23.09.2025
Овчинский: в Солнцеве построят многофункциональный комплекс в рамках КРТ
В районе Солнцево на западе Москвы построят многофункциональный комплекс по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр правительства... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В районе Солнцево на западе Москвы построят многофункциональный комплекс по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В Солнцеве на улице Матросова, по соседству с территорией, на которой по другому проекту КРТ построят жилье для реализации программы реновации, реорганизуют участок площадью 0,56 гектара. На нем возведут многофункциональный комплекс площадью 19,7 тысячи квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Он отметил, что объем инвестиций в проект превысит 5 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается в 228,1 миллиона рублей.В сообщении указывается, что проект планируется реализовать в течение шести лет. Ожидается, что он поможет сформировать свыше 500 рабочих мест.
