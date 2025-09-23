https://ria.ru/20250923/moshenniki-2043675058.html
Банк России предупредил о новом виде мошенничества
Банк России предупредил о новом виде мошенничества - РИА Новости, 23.09.2025
Банк России предупредил о новом виде мошенничества
Мошенники разработали новую схему обмана — теперь они представляются курьерами маркетплейсов, предупредил Центробанк. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T09:51:00+03:00
2025-09-23T09:51:00+03:00
2025-09-23T11:48:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Мошенники разработали новую схему обмана — теперь они представляются курьерами маркетплейсов, предупредил Центробанк. "Злоумышленники звонят людям под видом сотрудников популярных маркетплейсов или курьеров. Они сообщают о доставке уже оплаченного товара и просят подтвердить получение. Если человек пытается объяснить, что ничего не покупал, то мошенники дают понять, что заказ, скорее всего, оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых и что ошибки с адресатом нет", — говорится в релизе. Для убедительности злоумышленники иногда называют данные получателя: фамилию, имя и отчество, адрес — либо домашний, либо рабочий. Затем якобы для подтверждения даты и места доставки мошенники просят назвать код из СМС или пуш-уведомления. На самом деле это одноразовый пароль от банка, который позволяет похитить деньги со счета. В ЦБ посоветовали немедленно прерывать такие телефонные разговоры и напомнили, что коды из СМС никому сообщать нельзя, тем более что настоящие сотрудники маркетплейсов их никогда не запрашивают.
https://ria.ru/20250923/rubl-2043644288.html
https://ria.ru/20250922/moshenniki-2043424340.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), общество
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
Банк России предупредил о новом виде мошенничества
ЦБ РФ предупредил о новом виде мошенничества с псевдокурьерами маркетплейсов
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Мошенники разработали новую схему обмана — теперь они представляются курьерами маркетплейсов, предупредил Центробанк.
"Злоумышленники звонят людям под видом сотрудников популярных маркетплейсов или курьеров. Они сообщают о доставке уже оплаченного товара и просят подтвердить получение. Если человек пытается объяснить, что ничего не покупал, то мошенники дают понять, что заказ, скорее всего, оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых и что ошибки с адресатом нет", — говорится в релизе.
Для убедительности злоумышленники иногда называют данные получателя: фамилию, имя и отчество, адрес — либо домашний, либо рабочий.
Затем якобы для подтверждения даты и места доставки мошенники просят назвать код из СМС или пуш-уведомления. На самом деле это одноразовый пароль от банка, который позволяет похитить деньги со счета.
В ЦБ посоветовали немедленно прерывать такие телефонные разговоры и напомнили, что коды из СМС никому сообщать нельзя, тем более что настоящие сотрудники маркетплейсов их никогда не запрашивают.