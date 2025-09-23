Рейтинг@Mail.ru
Банк России предупредил о новом виде мошенничества
09:51 23.09.2025 (обновлено: 11:48 23.09.2025)
Банк России предупредил о новом виде мошенничества
Мошенники разработали новую схему обмана — теперь они представляются курьерами маркетплейсов, предупредил Центробанк. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Мошенники разработали новую схему обмана — теперь они представляются курьерами маркетплейсов, предупредил Центробанк. "Злоумышленники звонят людям под видом сотрудников популярных маркетплейсов или курьеров. Они сообщают о доставке уже оплаченного товара и просят подтвердить получение. Если человек пытается объяснить, что ничего не покупал, то мошенники дают понять, что заказ, скорее всего, оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых и что ошибки с адресатом нет", — говорится в релизе. Для убедительности злоумышленники иногда называют данные получателя: фамилию, имя и отчество, адрес — либо домашний, либо рабочий. Затем якобы для подтверждения даты и места доставки мошенники просят назвать код из СМС или пуш-уведомления. На самом деле это одноразовый пароль от банка, который позволяет похитить деньги со счета. В ЦБ посоветовали немедленно прерывать такие телефонные разговоры и напомнили, что коды из СМС никому сообщать нельзя, тем более что настоящие сотрудники маркетплейсов их никогда не запрашивают.
Новости
центральный банк рф (цб рф), общество
Банк России предупредил о новом виде мошенничества

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Мошенники разработали новую схему обмана — теперь они представляются курьерами маркетплейсов, предупредил Центробанк.
"Злоумышленники звонят людям под видом сотрудников популярных маркетплейсов или курьеров. Они сообщают о доставке уже оплаченного товара и просят подтвердить получение. Если человек пытается объяснить, что ничего не покупал, то мошенники дают понять, что заказ, скорее всего, оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых и что ошибки с адресатом нет", — говорится в релизе.
Для убедительности злоумышленники иногда называют данные получателя: фамилию, имя и отчество, адрес — либо домашний, либо рабочий.
Затем якобы для подтверждения даты и места доставки мошенники просят назвать код из СМС или пуш-уведомления. На самом деле это одноразовый пароль от банка, который позволяет похитить деньги со счета.
В ЦБ посоветовали немедленно прерывать такие телефонные разговоры и напомнили, что коды из СМС никому сообщать нельзя, тем более что настоящие сотрудники маркетплейсов их никогда не запрашивают.
Заголовок открываемого материала