03:14 23.09.2025
В ЦБ рассказали, какие банкноты подделывают чаще всего
В ЦБ рассказали, какие банкноты подделывают чаще всего
сергей белов
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
сергей белов, центральный банк рф (цб рф), экономика, россия
Сергей Белов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мошенники чаще всего подделывают пятитысячные купюры, это экономически выгодно, на втором месте по подделкам тысячерублевые банкноты, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
"Чаще всего подделывают, конечно, высокий номинал – 5000 рублей, это экономически выгодно. На втором месте – 1000 рублей", - сказал он.
Белов отметил, что гораздо реже встречаются подделки купюр других номиналов.
Вместе с тем, он подчеркнул, что согласно статистике ЦБ, подделок становится все меньше и меньше, это значит, что банкноты Банка России "хорошо защищены".
"В прошлом году уровень фальшивомонетничества достиг минимального значения за последние годы: на один миллион банкнот в обращении приходилась всего одна фальшивка, в позапрошлый год – две", - добавил Белов.
Россиянам рассказали, как цифровой рубль поможет бороться с мошенниками
Россиянам рассказали, как цифровой рубль поможет бороться с мошенниками
