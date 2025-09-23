https://ria.ru/20250923/moshenniki-2043647399.html
В ЦБ рассказали, какие банкноты подделывают чаще всего
В ЦБ рассказали, какие банкноты подделывают чаще всего - РИА Новости, 23.09.2025
В ЦБ рассказали, какие банкноты подделывают чаще всего
Мошенники чаще всего подделывают пятитысячные купюры, это экономически выгодно, на втором месте по подделкам тысячерублевые банкноты, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мошенники чаще всего подделывают пятитысячные купюры, это экономически выгодно, на втором месте по подделкам тысячерублевые банкноты, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Чаще всего подделывают, конечно, высокий номинал – 5000 рублей, это экономически выгодно. На втором месте – 1000 рублей", - сказал он. Белов отметил, что гораздо реже встречаются подделки купюр других номиналов. Вместе с тем, он подчеркнул, что согласно статистике ЦБ, подделок становится все меньше и меньше, это значит, что банкноты Банка России "хорошо защищены". "В прошлом году уровень фальшивомонетничества достиг минимального значения за последние годы: на один миллион банкнот в обращении приходилась всего одна фальшивка, в позапрошлый год – две", - добавил Белов.
В ЦБ рассказали, какие банкноты подделывают чаще всего
