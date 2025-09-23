Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд проверит законность приговора экс-замглавы Минцифры - РИА Новости, 23.09.2025
19:03 23.09.2025
Мосгорсуд проверит законность приговора экс-замглавы Минцифры
Мосгорсуд проверит законность приговора экс-замглавы Минцифры - РИА Новости, 23.09.2025
Мосгорсуд проверит законность приговора экс-замглавы Минцифры
Мосгорсуд 16 октября проверит законность приговора бывшему замглавы Минцифры Максиму Паршину, получившему 9 лет колонии за взятку в 3,7 миллиона рублей,... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мосгорсуд 16 октября проверит законность приговора бывшему замглавы Минцифры Максиму Паршину, получившему 9 лет колонии за взятку в 3,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор назначено на 16 октября", - сказали в суде. Приговор Паршину вынес летом Хамовнический суд Москвы. Второго подсудимого предпринимателя Александра Моносова суд приговорил к 8 годам 6 месяцам колонии. Дополнительно суд оштрафовал обоих на 315 миллионов рублей. Ранее прокурор потребовал для Паршина 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 315 миллионов рублей. Моносова он предложил отправить в колонию на 12 лет и оштрафовать на 500 миллионов рублей. По версии следствия, Паршин, курируя работу Российского фонда развития информационных технологий, за взятку в 3 миллиона 750 тысяч рублей способствовал выделению грантов фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора. Сам Моносов настаивал, что намеревался передать Паршину документы, но случайно перепутал и передал ему папку с деньгами, которые отложил на подарок жене. Оба фигуранта в суде заявили, что вину не признают.
москва
происшествия, москва, максим паршин, московский городской суд
Происшествия, Москва, Максим Паршин, Московский городской суд
Мосгорсуд проверит законность приговора экс-замглавы Минцифры

Суд 16 октября проверит законность приговора экс-замглавы Минцифры Паршину

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мосгорсуд 16 октября проверит законность приговора бывшему замглавы Минцифры Максиму Паршину, получившему 9 лет колонии за взятку в 3,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор назначено на 16 октября", - сказали в суде.
Приговор Паршину вынес летом Хамовнический суд Москвы. Второго подсудимого предпринимателя Александра Моносова суд приговорил к 8 годам 6 месяцам колонии.
Дополнительно суд оштрафовал обоих на 315 миллионов рублей.
Ранее прокурор потребовал для Паршина 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 315 миллионов рублей. Моносова он предложил отправить в колонию на 12 лет и оштрафовать на 500 миллионов рублей. По версии следствия, Паршин, курируя работу Российского фонда развития информационных технологий, за взятку в 3 миллиона 750 тысяч рублей способствовал выделению грантов фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора.
Сам Моносов настаивал, что намеревался передать Паршину документы, но случайно перепутал и передал ему папку с деньгами, которые отложил на подарок жене.
Оба фигуранта в суде заявили, что вину не признают.
ПроисшествияМоскваМаксим ПаршинМосковский городской суд
 
 
