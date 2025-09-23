Рейтинг@Mail.ru
Отели сети Marton в Нижнем Новгороде работают в штатном режиме - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/momotov-2043794628.html
Отели сети Marton в Нижнем Новгороде работают в штатном режиме
Отели сети Marton в Нижнем Новгороде работают в штатном режиме - РИА Новости, 23.09.2025
Отели сети Marton в Нижнем Новгороде работают в штатном режиме
Расположенные в Нижнем Новгороде отели сети Marton работают в штатном режиме, сотрудники не слышали об иске, предъявленном Генпрокуратурой к их предполагаемому... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T17:07:00+03:00
2025-09-23T17:07:00+03:00
происшествия
нижний новгород
генеральная прокуратура рф
виктор момотов
верховный суд рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/28/1488622812_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_102a890e6c7799c46d112fc845279daa.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Расположенные в Нижнем Новгороде отели сети Marton работают в штатном режиме, сотрудники не слышали об иске, предъявленном Генпрокуратурой к их предполагаемому совладельцу судье Виктору Момотову, передает корреспондент РИА Новости. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко. "Работаем мы как обычно. У нас все в порядке", - сообщили в одном из двух расположенных в Нижнем Новгороде отелей сети - "Мартон Волга". По словам сотрудников отеля, они ничего не знают об иске Генпрокуратуры к владельцам сети, никогда их не видели. Трехэтажный отель "Мартон Волга" на 27 номеров расположен на улице Ошарской. Как рассказала администратор, отель, одноместный номер в котором стоит 4,5 тысячи рублей в сутки, летом был загружен почти полностью, сейчас в нем занято около половины номеров. Как рассказал РИА Новости один из постояльцев, он заселился в номер в мансарде пару часов назад, никаких проблем у него не возникло. Отель он нашел через интернет, его устроило соотношение цены и расстояния до офиса, в который он приехал в командировку из Ростова. Об иске к владельцам отеля ничего не знает, но надеется, что новость не скажется на его пребывании в гостинице. Во втором нижегородском отеле сети - "Мартон Ока" - РИА Новости также заявили, что гостиница работает в обычном режиме, "о происходящем в Москве" там ничего не слышали.
https://ria.ru/20250923/momotov-2043733092.html
https://ria.ru/20250923/momotov-2043744081.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/28/1488622812_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_80f6da45a5fa96d455eb7cc00ec5c56e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, генеральная прокуратура рф, виктор момотов, верховный суд рф, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Генеральная прокуратура РФ, Виктор Момотов, Верховный суд РФ, Россия
Отели сети Marton в Нижнем Новгороде работают в штатном режиме

Работники нижегородского отеля Marton не слышали об иске ГП к судье ВС Момотову

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкЦентр Нижнего Новгорода
Центр Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Центр Нижнего Новгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Расположенные в Нижнем Новгороде отели сети Marton работают в штатном режиме, сотрудники не слышали об иске, предъявленном Генпрокуратурой к их предполагаемому совладельцу судье Виктору Момотову, передает корреспондент РИА Новости.
Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Источник: Момотов оформлял имущество на мать, сменив ей фамилию
13:16
"Работаем мы как обычно. У нас все в порядке", - сообщили в одном из двух расположенных в Нижнем Новгороде отелей сети - "Мартон Волга".
По словам сотрудников отеля, они ничего не знают об иске Генпрокуратуры к владельцам сети, никогда их не видели. Трехэтажный отель "Мартон Волга" на 27 номеров расположен на улице Ошарской. Как рассказала администратор, отель, одноместный номер в котором стоит 4,5 тысячи рублей в сутки, летом был загружен почти полностью, сейчас в нем занято около половины номеров.
Как рассказал РИА Новости один из постояльцев, он заселился в номер в мансарде пару часов назад, никаких проблем у него не возникло. Отель он нашел через интернет, его устроило соотношение цены и расстояния до офиса, в который он приехал в командировку из Ростова. Об иске к владельцам отеля ничего не знает, но надеется, что новость не скажется на его пребывании в гостинице.
Во втором нижегородском отеле сети - "Мартон Ока" - РИА Новости также заявили, что гостиница работает в обычном режиме, "о происходящем в Москве" там ничего не слышали.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Источник: Момотов с подельником взыскали сто миллионов рублей из казны
13:54
 
ПроисшествияНижний НовгородГенеральная прокуратура РФВиктор МомотовВерховный суд РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала