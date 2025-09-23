Отели сети Marton в Нижнем Новгороде работают в штатном режиме

https://ria.ru/20250923/momotov-2043794628.html

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Расположенные в Нижнем Новгороде отели сети Marton работают в штатном режиме, сотрудники не слышали об иске, предъявленном Генпрокуратурой к их предполагаемому совладельцу судье Виктору Момотову, передает корреспондент РИА Новости. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко. "Работаем мы как обычно. У нас все в порядке", - сообщили в одном из двух расположенных в Нижнем Новгороде отелей сети - "Мартон Волга". По словам сотрудников отеля, они ничего не знают об иске Генпрокуратуры к владельцам сети, никогда их не видели. Трехэтажный отель "Мартон Волга" на 27 номеров расположен на улице Ошарской. Как рассказала администратор, отель, одноместный номер в котором стоит 4,5 тысячи рублей в сутки, летом был загружен почти полностью, сейчас в нем занято около половины номеров. Как рассказал РИА Новости один из постояльцев, он заселился в номер в мансарде пару часов назад, никаких проблем у него не возникло. Отель он нашел через интернет, его устроило соотношение цены и расстояния до офиса, в который он приехал в командировку из Ростова. Об иске к владельцам отеля ничего не знает, но надеется, что новость не скажется на его пребывании в гостинице. Во втором нижегородском отеле сети - "Мартон Ока" - РИА Новости также заявили, что гостиница работает в обычном режиме, "о происходящем в Москве" там ничего не слышали.

