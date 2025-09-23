Рейтинг@Mail.ru
15:17 23.09.2025 (обновлено: 18:33 23.09.2025)
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Судья Верховного суда Виктор Момотов обратился в Совет судей для проверки сведений о нарушении им антикоррупционного законодательства, сообщили РИА Новости в ведомстве.&quot;Председатель Совета судей Российской Федерации Виктор Викторович Момотов обратился &lt;...&gt; с целью проверки сведений, распространяемых в СМИ&quot;, — рассказали там.Проверкой займется комиссия Совета судей по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий.Сегодня стало известно, что Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства активы Момотова, полученные в обход антикоррупционного законодательства, а также арестовать его имущество, запретить доступ к банковским ячейкам и выезд из России. Ему предъявили гражданский иск, что не требует согласия квалификационной коллегии судей. При получении иска Момотов даст объяснения по доводам Генпрокуратуры.Как сообщил РИА Новости источник, общая стоимость активов Момотова оценивается в девять миллиардов рублей. По словам собеседника агентства, судья использовал свои иммунитет и неприкосновенность для капитализации противоправной деятельности. В частности, в 2007 году он вместе с Андреем Марченко, которого в Генпрокуратуре назвали краснодарским представителем криминалитета, начал развивать гостиничный бизнес и создал сеть отелей Marton. Она объединяет 40 комфортабельных комплексов в Краснодарском крае, Ростовской области, Волгограде, Воронеже, Калининграде, Нижнем Новгороде, Вологде и Москве.Некоторое имущество, полученное незаконным путем, судья оформлял на мать, которой обеспечил смену фамилии. Так, он переоформил на нее половинную долю здания отеля "Marton Пашковский", земельный участок и два нежилых здания в Ростове-на-Дону, где позже возвели десятиэтажную гостиницу "Marton Седова".Гостиницы вводили в эксплуатацию под видом индивидуальных жилых домов и с нарушением целевого назначения участков. Однако попытки местных властей оспорить незаконные действия Момотов пресекал на уровне судов, добавил источник.Момотову 64 года, он родился в Краснодарском крае. Судьей Верховного суда его назначили в 2010-м. Является членом президиума и секретарем пленума Верховного суда.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Судья Верховного суда Виктор Момотов обратился в Совет судей для проверки сведений о нарушении им антикоррупционного законодательства, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«

"Председатель Совета судей Российской Федерации Виктор Викторович Момотов обратился <...> с целью проверки сведений, распространяемых в СМИ", — рассказали там.

Проверкой займется комиссия Совета судей по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий.
Сегодня стало известно, что Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства активы Момотова, полученные в обход антикоррупционного законодательства, а также арестовать его имущество, запретить доступ к банковским ячейкам и выезд из России. Ему предъявили гражданский иск, что не требует согласия квалификационной коллегии судей. При получении иска Момотов даст объяснения по доводам Генпрокуратуры.
Как сообщил РИА Новости источник, общая стоимость активов Момотова оценивается в девять миллиардов рублей. По словам собеседника агентства, судья использовал свои иммунитет и неприкосновенность для капитализации противоправной деятельности. В частности, в 2007 году он вместе с Андреем Марченко, которого в Генпрокуратуре назвали краснодарским представителем криминалитета, начал развивать гостиничный бизнес и создал сеть отелей Marton. Она объединяет 40 комфортабельных комплексов в Краснодарском крае, Ростовской области, Волгограде, Воронеже, Калининграде, Нижнем Новгороде, Вологде и Москве.
Некоторое имущество, полученное незаконным путем, судья оформлял на мать, которой обеспечил смену фамилии. Так, он переоформил на нее половинную долю здания отеля "Marton Пашковский", земельный участок и два нежилых здания в Ростове-на-Дону, где позже возвели десятиэтажную гостиницу "Marton Седова".
Гостиницы вводили в эксплуатацию под видом индивидуальных жилых домов и с нарушением целевого назначения участков. Однако попытки местных властей оспорить незаконные действия Момотов пресекал на уровне судов, добавил источник.
Момотову 64 года, он родился в Краснодарском крае. Судьей Верховного суда его назначили в 2010-м. Является членом президиума и секретарем пленума Верховного суда.
Россия, Виктор Момотов, Генеральная прокуратура РФ, Верховный суд РФ, Происшествия, Коррупция
 
 
