https://ria.ru/20250923/momotov-2043766852.html

Момотов обратился в Совет судей

Момотов обратился в Совет судей - РИА Новости, 23.09.2025

Момотов обратился в Совет судей

Судья Верховного суда Виктор Момотов обратился в Совет судей для проверки сведений о нарушении им антикоррупционного законодательства, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T15:17:00+03:00

2025-09-23T15:17:00+03:00

2025-09-23T18:33:00+03:00

россия

виктор момотов

генеральная прокуратура рф

верховный суд рф

происшествия

коррупция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043755151_0:4:1021:578_1920x0_80_0_0_869076e4b93abf2d54755c44b68fdd6e.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Судья Верховного суда Виктор Момотов обратился в Совет судей для проверки сведений о нарушении им антикоррупционного законодательства, сообщили РИА Новости в ведомстве."Председатель Совета судей Российской Федерации Виктор Викторович Момотов обратился <...> с целью проверки сведений, распространяемых в СМИ", — рассказали там.Проверкой займется комиссия Совета судей по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий.Сегодня стало известно, что Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства активы Момотова, полученные в обход антикоррупционного законодательства, а также арестовать его имущество, запретить доступ к банковским ячейкам и выезд из России. Ему предъявили гражданский иск, что не требует согласия квалификационной коллегии судей. При получении иска Момотов даст объяснения по доводам Генпрокуратуры.Как сообщил РИА Новости источник, общая стоимость активов Момотова оценивается в девять миллиардов рублей. По словам собеседника агентства, судья использовал свои иммунитет и неприкосновенность для капитализации противоправной деятельности. В частности, в 2007 году он вместе с Андреем Марченко, которого в Генпрокуратуре назвали краснодарским представителем криминалитета, начал развивать гостиничный бизнес и создал сеть отелей Marton. Она объединяет 40 комфортабельных комплексов в Краснодарском крае, Ростовской области, Волгограде, Воронеже, Калининграде, Нижнем Новгороде, Вологде и Москве.Некоторое имущество, полученное незаконным путем, судья оформлял на мать, которой обеспечил смену фамилии. Так, он переоформил на нее половинную долю здания отеля "Marton Пашковский", земельный участок и два нежилых здания в Ростове-на-Дону, где позже возвели десятиэтажную гостиницу "Marton Седова".Гостиницы вводили в эксплуатацию под видом индивидуальных жилых домов и с нарушением целевого назначения участков. Однако попытки местных властей оспорить незаконные действия Момотов пресекал на уровне судов, добавил источник.Момотову 64 года, он родился в Краснодарском крае. Судьей Верховного суда его назначили в 2010-м. Является членом президиума и секретарем пленума Верховного суда.

https://ria.ru/20250923/momotov-2043740992.html

https://ria.ru/20250923/momotov-2043744081.html

https://ria.ru/20250923/momotov-2043744081.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, виктор момотов, генеральная прокуратура рф, верховный суд рф, происшествия, коррупция