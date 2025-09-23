https://ria.ru/20250923/momotov-2043744787.html
Источник рассказал об иске, предъявленном судье Верховного суда Момотову
Источник рассказал об иске, предъявленном судье Верховного суда Момотову - РИА Новости, 23.09.2025
Источник рассказал об иске, предъявленном судье Верховного суда Момотову
Генпрокуратура РФ предъявила судье ВС РФ Виктору Момотову гражданский иск, что не требует получения согласия соответствующей квалификационной коллегии судей,... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:58:00+03:00
2025-09-23T13:58:00+03:00
2025-09-23T14:01:00+03:00
виктор момотов
происшествия
россия
генеральная прокуратура рф
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043739218_0:6:1021:580_1920x0_80_0_0_89451cb4d538f54800c34a8dd66a08c6.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Генпрокуратура РФ предъявила судье ВС РФ Виктору Момотову гражданский иск, что не требует получения согласия соответствующей квалификационной коллегии судей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с исковым заявлением."Являясь судьей Верховного Суда РФ, Момотов обладает правовым иммунитетом. Однако его сила, как следует из действующего нормативного регулирования, не распространяется на гражданское судопроизводство. При таких обстоятельствах, предъявление к Момотову искового заявления, его рассмотрение в гражданском процессуальном порядке и принятие… правовых последствий за коррупционные правонарушения осуществляется по общим правилам искового судопроизводства и не требует получения согласия соответствующей квалификационной коллегии судей", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250923/momotov--2043737292.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043739218_62:0:969:680_1920x0_80_0_0_a018278db6577837dd008d2a346eeca0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор момотов, происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, верховный суд рф
Виктор Момотов, Происшествия, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Верховный суд РФ
Источник рассказал об иске, предъявленном судье Верховного суда Момотову
Момотову предъявили иск, не требующий согласия квалификационной коллегии судей