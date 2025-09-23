Рейтинг@Mail.ru
13:58 23.09.2025 (обновлено: 14:01 23.09.2025)
Источник рассказал об иске, предъявленном судье Верховного суда Момотову
Момотову предъявили иск, не требующий согласия квалификационной коллегии судей

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Генпрокуратура РФ предъявила судье ВС РФ Виктору Момотову гражданский иск, что не требует получения согласия соответствующей квалификационной коллегии судей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с исковым заявлением.
"Являясь судьей Верховного Суда РФ, Момотов обладает правовым иммунитетом. Однако его сила, как следует из действующего нормативного регулирования, не распространяется на гражданское судопроизводство. При таких обстоятельствах, предъявление к Момотову искового заявления, его рассмотрение в гражданском процессуальном порядке и принятие… правовых последствий за коррупционные правонарушения осуществляется по общим правилам искового судопроизводства и не требует получения согласия соответствующей квалификационной коллегии судей", - сказал собеседник агентства.
Источник: Момотов использовал неприкосновенность судьи для обогащения
