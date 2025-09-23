Источник: Момотов с подельником взыскали сто миллионов рублей из казны
Момотов с подельником взыскали 100 млн руб из казны по фиктивному спору
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ Виктор Момотов с подельником взыскали 100 миллионов рублей из государственной казны по фиктивному спору, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления.
Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц. Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресекались Момотовым на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону краснодарского предпринимателя Андрея Марченко, говорится в иске.
"Источником нелегального обогащения Момотова В.В. и Марченко А.В. стала казна государства. Для этого в 2018–2019 годах они инициировали судебные разбирательства и необоснованно взыскали с бюджета г. Краснодара более 100 млн рублей по фиктивному спору. В рамках него ответчики создали ложную видимость наличия у Марченко А.В. права на компенсацию за утрату земельного участка, который на самом деле ему не принадлежал и не мог им эксплуатироваться по назначению. Полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению", - цитирует собеседник материалы иска.