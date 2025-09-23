https://ria.ru/20250923/momotov-2043740992.html

Источник: Момотов уходил от уплаты налогов с бизнеса

23.09.2025

Источник: Момотов уходил от уплаты налогов с бизнеса

Судья Верховного Суда РФ Виктор Момотов уходил от уплаты налогов с отельного бизнеса, недоимка составила 500 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Судья Верховного Суда РФ Виктор Момотов уходил от уплаты налогов с отельного бизнеса, недоимка составила 500 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления.Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц. Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресекались Момотовым на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону краснодарского предпринимателя Андрея Марченко, говорится в иске."Отдельным источником дохода Момотова В.В. и Марченко А.В. являлся уход от уплаты налогов с бизнеса. Недоимка превышает 500 млн рублей, которая ими не погашается. В свою очередь судебные разбирательства, инициированные Марченко А.В. против налоговых органов, затягиваются, и решения судами в нарушение разумных сроков по ним не принимаются. Таким образом достигается цель по истечению срока давности, предназначенного для взыскания названных сумм со структур ответчиков", - цитирует собеседник материалы иска.

