Рейтинг@Mail.ru
Источник: Момотов уходил от уплаты налогов с бизнеса - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 23.09.2025 (обновлено: 13:59 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/momotov-2043740992.html
Источник: Момотов уходил от уплаты налогов с бизнеса
Источник: Момотов уходил от уплаты налогов с бизнеса - РИА Новости, 23.09.2025
Источник: Момотов уходил от уплаты налогов с бизнеса
Судья Верховного Суда РФ Виктор Момотов уходил от уплаты налогов с отельного бизнеса, недоимка составила 500 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:44:00+03:00
2025-09-23T13:59:00+03:00
происшествия
виктор момотов
россия
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043739218_0:6:1021:580_1920x0_80_0_0_89451cb4d538f54800c34a8dd66a08c6.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Судья Верховного Суда РФ Виктор Момотов уходил от уплаты налогов с отельного бизнеса, недоимка составила 500 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления.Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц. Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресекались Момотовым на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону краснодарского предпринимателя Андрея Марченко, говорится в иске."Отдельным источником дохода Момотова В.В. и Марченко А.В. являлся уход от уплаты налогов с бизнеса. Недоимка превышает 500 млн рублей, которая ими не погашается. В свою очередь судебные разбирательства, инициированные Марченко А.В. против налоговых органов, затягиваются, и решения судами в нарушение разумных сроков по ним не принимаются. Таким образом достигается цель по истечению срока давности, предназначенного для взыскания названных сумм со структур ответчиков", - цитирует собеседник материалы иска.
https://ria.ru/20250923/momotov-2043744081.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043739218_62:0:969:680_1920x0_80_0_0_a018278db6577837dd008d2a346eeca0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, виктор момотов, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Виктор Момотов, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Источник: Момотов уходил от уплаты налогов с бизнеса

Бизнес судьи ВС РФ Момотова недоплатил налогов на 500 млн руб

© Фото : Верховный Суд Российской ФедерацииВиктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : Верховный Суд Российской Федерации
Виктор Момотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Судья Верховного Суда РФ Виктор Момотов уходил от уплаты налогов с отельного бизнеса, недоимка составила 500 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления.
Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц. Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресекались Момотовым на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону краснодарского предпринимателя Андрея Марченко, говорится в иске.
"Отдельным источником дохода Момотова В.В. и Марченко А.В. являлся уход от уплаты налогов с бизнеса. Недоимка превышает 500 млн рублей, которая ими не погашается. В свою очередь судебные разбирательства, инициированные Марченко А.В. против налоговых органов, затягиваются, и решения судами в нарушение разумных сроков по ним не принимаются. Таким образом достигается цель по истечению срока давности, предназначенного для взыскания названных сумм со структур ответчиков", - цитирует собеседник материалы иска.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Источник: Момотов с подельником взыскали сто миллионов рублей из казны
13:54
 
ПроисшествияВиктор МомотовРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала