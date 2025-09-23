Рейтинг@Mail.ru
Источник: Момотов оформлял имущество на мать, сменив ей фамилию
13:16 23.09.2025
Источник: Момотов оформлял имущество на мать, сменив ей фамилию
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ Виктор Момотов оформлял полученное незаконным путем имущество на 90-летнюю мать, до этого обеспечив смену её фамилии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления.Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей."Момотов обеспечил смену фамилии своей матери с Момотовой на Ларянову… Под видом дарения 01.02.2010 номинально переоформил на нее 1/2 долю здания отеля "Marton Пашковский", - цитирует собеседник текст иска.Он добавил, что позднее на мать Момотова оформили земельный участок и два нежилых здания в Ростове-на-Дону, в последующем на участке реализовали коммерческий проект – возвели 10-этажную гостиницу "Marton Седова".
россия, виктор момотов, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Виктор Момотов, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВиктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Виктор Момотов. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ Виктор Момотов оформлял полученное незаконным путем имущество на 90-летнюю мать, до этого обеспечив смену её фамилии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления.
Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей.
"Момотов обеспечил смену фамилии своей матери с Момотовой на Ларянову… Под видом дарения 01.02.2010 номинально переоформил на нее 1/2 долю здания отеля "Marton Пашковский", - цитирует собеседник текст иска.
Он добавил, что позднее на мать Момотова оформили земельный участок и два нежилых здания в Ростове-на-Дону, в последующем на участке реализовали коммерческий проект – возвели 10-этажную гостиницу "Marton Седова".
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Источник: ГП просит обратить в доход государства активы судьи ВС Момотова
Россия Виктор Момотов Генеральная прокуратура РФ Происшествия
 
 
