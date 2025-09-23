https://ria.ru/20250923/momotov-2043733092.html

Источник: Момотов оформлял имущество на мать, сменив ей фамилию

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ Виктор Момотов оформлял полученное незаконным путем имущество на 90-летнюю мать, до этого обеспечив смену её фамилии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления.Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей."Момотов обеспечил смену фамилии своей матери с Момотовой на Ларянову… Под видом дарения 01.02.2010 номинально переоформил на нее 1/2 долю здания отеля "Marton Пашковский", - цитирует собеседник текст иска.Он добавил, что позднее на мать Момотова оформили земельный участок и два нежилых здания в Ростове-на-Дону, в последующем на участке реализовали коммерческий проект – возвели 10-этажную гостиницу "Marton Седова".

