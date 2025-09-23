https://ria.ru/20250923/momotov-2043732691.html

Источник назвал стоимость активов судьи Верховного суда Момотова

Источник назвал стоимость активов судьи Верховного суда Момотова

Источник назвал стоимость активов судьи Верховного суда Момотова

Активы судьи Верховного суда Виктора Момотова оцениваются в девять миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Активы судьи Верховного суда Виктора Момотова оцениваются в девять миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления. "Момотовым сформированы активы рыночной стоимостью не менее девяти миллиардов рублей", — рассказал он.По словам собеседника агентства, судья использовал свои иммунитет и неприкосновенность для капитализации противоправной деятельности. В частности, в 2007 году он вместе с Андреем Марченко, которого в Генпрокуратуре назвали краснодарским представителем криминалитета, начал развивать гостиничный бизнес и создал сеть отелей Marton. Она объединяет 40 комфортабельных комплексов в Краснодарском крае, Ростовской области, Волгограде, Воронеже, Калининграде, Нижнем Новгороде, Вологде и Москве. Некоторое имущество, полученное незаконным путем, судья оформлял на мать, которой обеспечил смену фамилии. Так, он переоформил на нее половинную долю здания отеля "Marton Пашковский", земельный участок и два нежилых здания в Ростове-на-Дону, где позже возвели десятиэтажную гостиницу "Marton Седова".Гостиницы вводили в эксплуатацию под видом индивидуальных жилых домов и с нарушением целевого назначения участков. Однако попытки местных властей оспорить незаконные действия Момотов пресекал на уровне судов, добавил источник.Момотову 64 года, он родился в Краснодарском крае. Судьей Верховного суда его назначили в 2010-м. Является членом президиума и секретарем пленума Верховного суда.

