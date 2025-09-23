Источник назвал стоимость активов судьи Верховного суда Момотова
Стоимость активов судьи Верховного суда Момотова оценили в 9 млрд рублей
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Активы судьи Верховного суда Виктора Момотова оцениваются в девять миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления.
"Момотовым сформированы активы рыночной стоимостью не менее девяти миллиардов рублей", — рассказал он.
Сегодня стало известно, что Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства активы Момотова, полученные в обход антикоррупционного законодательства, а также арестовать его имущество, запретить доступ к банковским ячейкам и выезд из России. Он обратился в Совет судей, который возглавляет, для проверки сведений о нарушении закона. Ему предъявили гражданский иск, что не требует согласия квалификационной коллегии судей. При получении иска Момотов даст объяснения по доводам Генпрокуратуры.
По словам собеседника агентства, судья использовал свои иммунитет и неприкосновенность для капитализации противоправной деятельности. В частности, в 2007 году он вместе с Андреем Марченко, которого в Генпрокуратуре назвали краснодарским представителем криминалитета, начал развивать гостиничный бизнес и создал сеть отелей Marton. Она объединяет 40 комфортабельных комплексов в Краснодарском крае, Ростовской области, Волгограде, Воронеже, Калининграде, Нижнем Новгороде, Вологде и Москве.
Некоторое имущество, полученное незаконным путем, судья оформлял на мать, которой обеспечил смену фамилии. Так, он переоформил на нее половинную долю здания отеля "Marton Пашковский", земельный участок и два нежилых здания в Ростове-на-Дону, где позже возвели десятиэтажную гостиницу "Marton Седова".
Гостиницы вводили в эксплуатацию под видом индивидуальных жилых домов и с нарушением целевого назначения участков. Однако попытки местных властей оспорить незаконные действия Момотов пресекал на уровне судов, добавил источник.
Момотову 64 года, он родился в Краснодарском крае. Судьей Верховного суда его назначили в 2010-м. Является членом президиума и секретарем пленума Верховного суда.