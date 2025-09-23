https://ria.ru/20250923/momotov-2043731229.html

Источник: ГП просит обратить в доход государства активы судьи ВС Момотова

Источник: ГП просит обратить в доход государства активы судьи ВС Момотова - РИА Новости, 23.09.2025

Источник: ГП просит обратить в доход государства активы судьи ВС Момотова

Генпрокуратура составила иск об обращении в доход РФ активов судьи Верховного суда Виктора Момотова, приобретенных на коррупционные доходы, сообщил РИА... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T13:12:00+03:00

2025-09-23T13:12:00+03:00

2025-09-23T13:54:00+03:00

происшествия

россия

виктор момотов

генеральная прокуратура рф

верховный суд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокуратура составила иск об обращении в доход РФ активов судьи Верховного суда Виктора Момотова, приобретенных на коррупционные доходы, сообщил РИА источник, знакомый с материалами искового заявления. "Генеральной прокуратурой РФ получены сведения о несоблюдении Момотовым Виктором Викторовичем предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений в период осуществления им с 2010 года по настоящее время полномочий судьи Верховного суда РФ", - сообщил собеседник агентства. По его словам, иск об обращении активов Момотова и аффилированных с ним лиц в доход государства будет направлен в столичный суд для рассмотрения.

https://ria.ru/20250805/adygeya-2033386734.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, виктор момотов, генеральная прокуратура рф, верховный суд рф