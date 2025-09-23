Рейтинг@Mail.ru
Источник: ГП просит обратить в доход государства активы судьи ВС Момотова - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 23.09.2025 (обновлено: 13:54 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/momotov-2043731229.html
Источник: ГП просит обратить в доход государства активы судьи ВС Момотова
Источник: ГП просит обратить в доход государства активы судьи ВС Момотова - РИА Новости, 23.09.2025
Источник: ГП просит обратить в доход государства активы судьи ВС Момотова
Генпрокуратура составила иск об обращении в доход РФ активов судьи Верховного суда Виктора Момотова, приобретенных на коррупционные доходы, сообщил РИА... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:12:00+03:00
2025-09-23T13:54:00+03:00
происшествия
россия
виктор момотов
генеральная прокуратура рф
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокуратура составила иск об обращении в доход РФ активов судьи Верховного суда Виктора Момотова, приобретенных на коррупционные доходы, сообщил РИА источник, знакомый с материалами искового заявления. "Генеральной прокуратурой РФ получены сведения о несоблюдении Момотовым Виктором Викторовичем предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений в период осуществления им с 2010 года по настоящее время полномочий судьи Верховного суда РФ", - сообщил собеседник агентства. По его словам, иск об обращении активов Момотова и аффилированных с ним лиц в доход государства будет направлен в столичный суд для рассмотрения.
https://ria.ru/20250805/adygeya-2033386734.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, виктор момотов, генеральная прокуратура рф, верховный суд рф
Происшествия, Россия, Виктор Момотов, Генеральная прокуратура РФ, Верховный суд РФ
Источник: ГП просит обратить в доход государства активы судьи ВС Момотова

ГП потребовала изъять активы судьи Верховного суда Виктора Момотова

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокуратура составила иск об обращении в доход РФ активов судьи Верховного суда Виктора Момотова, приобретенных на коррупционные доходы, сообщил РИА источник, знакомый с материалами искового заявления.
"Генеральной прокуратурой РФ получены сведения о несоблюдении Момотовым Виктором Викторовичем предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений в период осуществления им с 2010 года по настоящее время полномочий судьи Верховного суда РФ", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, иск об обращении активов Момотова и аффилированных с ним лиц в доход государства будет направлен в столичный суд для рассмотрения.
Бывший председатель Верховного Суда Республики Адыгея Аслан Трахов - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
СМИ: у экс-главы ВС Адыгеи могут изъять более 100 объектов недвижимости
5 августа, 07:06
 
ПроисшествияРоссияВиктор МомотовГенеральная прокуратура РФВерховный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала