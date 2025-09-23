https://ria.ru/20250923/momotov-2043731229.html
Источник: ГП просит обратить в доход государства активы судьи ВС Момотова
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокуратура составила иск об обращении в доход РФ активов судьи Верховного суда Виктора Момотова, приобретенных на коррупционные доходы, сообщил РИА источник, знакомый с материалами искового заявления. "Генеральной прокуратурой РФ получены сведения о несоблюдении Момотовым Виктором Викторовичем предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений в период осуществления им с 2010 года по настоящее время полномочий судьи Верховного суда РФ", - сообщил собеседник агентства. По его словам, иск об обращении активов Момотова и аффилированных с ним лиц в доход государства будет направлен в столичный суд для рассмотрения.
