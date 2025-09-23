https://ria.ru/20250923/momotov--2043737292.html
Источник: Момотов использовал неприкосновенность судьи для обогащения
Источник: Момотов использовал неприкосновенность судьи для обогащения - РИА Новости, 23.09.2025
Источник: Момотов использовал неприкосновенность судьи для обогащения
Судья Верховного суда РФ Виктор Момотов использовал свои иммунитет и неприкосновенность для капитализации противоправной деятельности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:31:00+03:00
2025-09-23T13:31:00+03:00
2025-09-23T13:31:00+03:00
генеральная прокуратура рф
виктор момотов
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043733548_0:178:3011:1872_1920x0_80_0_0_8e7f149fdfd849d2c30e0e391dbd3382.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ Виктор Момотов использовал свои иммунитет и неприкосновенность для капитализации противоправной деятельности, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления. Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей. "Момотов использовал предоставленный ему законом иммунитет и неприкосновенность в целях прикрытия незаконного поведения и капитализации противоправной деятельности", - привел собеседник текст иска.
https://ria.ru/20250923/momotov-2043732691.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043733548_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_fe8a4003d4aa67e1c65686a8e79c3fd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, виктор момотов, россия, общество
Генеральная прокуратура РФ, Виктор Момотов, Россия, Общество
Источник: Момотов использовал неприкосновенность судьи для обогащения
Виктор Момотов использовал неприкосновенность судьи для обогащения