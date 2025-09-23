Россия возобновит экономическое сотрудничество с Молдавией, заявил посол
Посол Озеров: Россия готова рассмотреть меры по содействию молдавскому экспорту
© Sputnik / Виталий БелоусовОлег Озеров
© Sputnik / Виталий Белоусов
Олег Озеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Россия готова к возобновлению экономического сотрудничества с Молдавией на базе межправительственной комиссии, а также может рассмотреть меры по дополнительному содействию молдавскому экспорту в РФ, заявил российский посол в Кишиневе Олег Озеров.
"Российская сторона готова откликнуться и рассмотреть меры по дополнительному содействию молдавскому экспорту в нашу страну. Мы открыты к возобновлению сотрудничества по линии межправительственной комиссии. Полагаем, что это придаст импульс местным экономическим агентам, которых отнюдь не жалуют на перенасыщенных, монополизированных рынках ЕС, свидетельством чего является хроническое сокращение внешней торговли республики", - заявил Озеров в интервью порталу Noi.md.
По его словам, в России по-прежнему помнят и ценят качественную молдавскую продукцию, поэтому по традиционным товарным позициям пока ещё сохраняются возможности для восстановления утраченных позиций.
"Перспективы более активного российско-молдавского экономического сотрудничества зависят от готовности Кишинева к проведению взвешенной и прагматичной политики в интересах собственного бизнеса. Итоги выборов в известном смысле будут индикатором наличия такого вектора", - отметил дипломат.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.