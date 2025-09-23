https://ria.ru/20250923/moldaviya-2043809896.html

Антироссийский курс властей Молдавии продиктован властями ЕС, заявил посол

Антироссийский курс властей Молдавии продиктован властями ЕС, заявил посол

КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Власти Молдавии ведут деструктивную политику в отношениях с Россией из-за указаний властей ЕС, настроенного на антироссийскую конфронтацию, заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. "Деструктивный курс молдавских властей по большей части продиктован внешними силами, прежде всего Брюсселем, заряженными на бесконечную антироссийскую конфронтацию… Если молдавское руководство, согласно официальным заявлениям, действительно ставит на первое место безопасность и благосостояние молдавских граждан, ему стоило бы трезво оценивать текущие реалии и риски, связанные с превращением страны в агрессивный антироссийский плацдарм", - заявил Озеров в интервью порталу Noi.md. По его словам, для многих становится очевидным, что либерал-глобалисты, с которыми себя связал Кишинев, обречены на историческое поражение. "В интересах Кишинева – продемонстрировать готовность к созидательному взаимоуважительному диалогу с позиций соблюдения территориальной целостности, суверенитета и нейтрального статуса. К такому разговору Москва готова", - отметил дипломат. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

